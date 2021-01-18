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    Главная / Торги / Услуги по доставке и выгрузке оборудования г. Глазов - ЯНАО, Семаковское месторождение (202814701, 202814901, 2063058, 2063059)

    Услуги по доставке и выгрузке оборудования г. Глазов - ЯНАО, Семаковское месторождение (202814701, 202814901, 2063058, 2063059)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048787Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048787

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    577-567/20

    Наименование закупки

    Услуги по доставке и выгрузке оборудования г. Глазов - ЯНАО, Семаковское месторождение (202814701, 202814901, 2063058, 2063059)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    doc00104620210129164611.pdf

    201_1094.01.98._Упаковка.pdf

    201_1095.98.000___Упаковка.pdf

    К0631_Упаковка.pdf

    Перечень_д_тов_для_проверки_СБ.doc

    Траснпортная_экспедиция_тип.форма__2017.doc

    Форма_анкеты_контрагента.doc

    Извещение_испр..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 34141 5-98-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.bogdanova2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданова Ольга Аркадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048787Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048787Дата и время вскрытия заявок Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2021 06:0018.03.2021 06:0018.03.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048787Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202118.03.2021 06:0018.03.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048787Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Глазов - ЯНАО, Семаковское месторождениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 30 календарных дней с даты окончания перевозки и предоставления оригиналов ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза, счета, счета-фактуры, акта выполненных работ/услуг за каждый рейс. Оплата услуг производится по окончании добросовестной перевозки за каждый рейс путем перечисления денежных средств на расчетный счет перевозчика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838154/name/6013cae80ee903.29936142

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортировка оборудования"

    Кол-во: 1

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