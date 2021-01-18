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Номер извещения
ГП048787
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по доставке и выгрузке оборудования г. Глазов - ЯНАО, Семаковское месторождение (202814701, 202814901, 2063058, 2063059)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 34141 5-98-51
Факс
{}
Адрес электронной почты
o.bogdanova2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Ольга Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048787Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048787Дата и время вскрытия заявок Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.03.2021 06:0018.03.2021 06:0018.03.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048787Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202118.03.2021 06:0018.03.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048787Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Глазов - ЯНАО, Семаковское месторождениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
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