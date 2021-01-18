Лот 1

Организация и осуществление транспортировки оборудования (включая выгрузку) от ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов до ЯНАО, склад Покупателя – Семаковское месторождение. Наименование оборудования 1. 201-1094.01.00.000 Сепаратор С-1/1, С-2/1 место 1/2: 1600х850х800мм, 970кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 5760х2250х2450мм, 11320кг (ложемент) - 2шт. 2. 201-1095.01.00.000 Сепаратор С-1/3, С-2/3 место 1/2: 1700х950х800мм, 850кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 6000х2250х2450мм, 10300кг (ложемент) - 2шт. 3. КО631.00.00.000 Ресивер воздуха Е 1/1, Е 1/2 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 2шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 2шт. 4. КО632.00.00.000 Ресивер азота Е-1/3…Е-1/6 место 1/2: 1200х1100х650мм, 400кг (ящик) - 4шт. место 2/2: 11740х3090х2900мм, 11600кг (ложемент) - 4шт. Доставка автотранспортом. Период оказания услуг: февраль - март 2021 г. Период может быть изменен в большую сторону (в зависимости от срока готовности к отгрузке). Погрузка оборудования на транспортное средство – силами грузоотправителя. Выгрузка оборудования с транспортного средства – силами перевозчика.