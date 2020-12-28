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Номер извещения
ГП048762
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbH
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 08:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-09-81
Факс
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Адрес электронной почты
smagulov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смагулов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbH
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 04:30 GMT +328.12.2020 04:3028.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbHЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 04:3028.12.2020 04:3028.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048762Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbHЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbH
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
99
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
C
Документация лота
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