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    Главная / Торги / Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbH

    Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbH

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 04:3028.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbHЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    578-562/20

    Наименование закупки

    Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbH

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 08:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение_к_участию_в_закупке__578_562_20.pdf

    Приложение__Форма_анкеты_участника_.docx

    Список_учредительных_документов_контрагента__для_проверки_в_УБ_.doc

    Типовая_форма_договора_поставки_ТМЦ_ПАО_Уралхиммаш.doc

    Протокол_подведения_итогов_ГП048762_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-09-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    smagulov@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смагулов Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbH

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 04:30 GMT +328.12.2020 04:3028.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbHЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 04:3028.12.2020 04:3028.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048762Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbHЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 04:3031.03.2021 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048762Подведение итогов не позднее Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbHЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента Botek Prazisionsbohrtechnik GmbH

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    99

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течении тридцати календарных дней по факту поставки товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829257/name/60055794751305.12575672

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "инструмент"

    Кол-во:

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