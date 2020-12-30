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    Главная / Торги / Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)

    Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829261Дата и время окончания срока приема заявок Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009829261

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1796

    Наименование закупки

    Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_1796.docx

    Проект_договора__1374_1796.doc

    Разбивка_цен_1796.docx

    Протокол_ЗК_1796__нет_участников_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    Почтовый адрес

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Контактный телефон

    +7 8452 69-31-25

    Факс

    +7 8452 69-28-32

    Адрес электронной почты

    korpus_ouz@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бут Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 08:00 GMT +330.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829261Дата и время окончания срока приема заявок Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829261Дата и время вскрытия заявок Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:3030.12.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829261Подведение итогов не позднее Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кондитерские изделия на перепродажу (назук, печенье, пирожное, кольцо, слойка)

    Начальная цена

    219 210,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сведения указаны в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.71.12.124

    Пирожные воздушные

    Классификатор ОКВЭД2

    10.71

    Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823035/name/5fec0f1fab12a1.31732907

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"

    Кол-во: 1.00000

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