Оказание услуг по организации спутниковых каналов связи по технологии VSAT и предоставление услуг спутниковой связи на платформе iDirect на 2021-2022 г., скв. Канандинская

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009829289 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации спутниковых каналов связи по технологии VSAT и предоставление услуг спутниковой связи на платформе iDirect на 2021-2022 г., скв. Канандинская Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ

Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА Юридический адрес 150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38, Почтовый адрес 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38 Контактный телефон +7 3452 53-25-96 Факс {} Адрес электронной почты GalushinaES@rusgeology.ru Ф.И.О. контактного лица Галушина Елена Сергеевна Место рассмотрения предложений Тюмень Закупки и тендеры Ярославская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru