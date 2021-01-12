Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Запасных частей к котельному и механическому оборудованию для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-121-20).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009829270 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Запасных частей к котельному и механическому оборудованию для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-121-20). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

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