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    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений ,технических устройств ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений ,технических устройств ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830741Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройствКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830741

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ОПЮКГРЭС/148

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений ,технических устройств ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 11:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32009830741_до_15012021.docx

    ЗД__ОПЮКГРЭС20ОПЮКГРЭС0148.docx

    Протокол__40_3__Экспертиза_промбезопасности.pdf

    КК_лот__1_к_Протоколу__40_3__Экспертиза_промбезопасности.pdf

    КК_лот__2_к_Протоколу__40_3__Экспертиза_промбезопасности.pdf

    КК_лот__2_к_Протоколу__40_3__Экспертиза_промбезопасности.pdf

    КК_лот__1_к_Протоколу__40_3__Экспертиза_промбезопасности.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38475 5-10-68

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    RaevichAI@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевич Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 14:0010.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830741Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооруженийКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений

    Начальная цена

    1 176 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    ДОГОВОР__ЭПБ_ЗиС__Лот_1.docx

    12.01.2021

    ТЗ_лот__1.7z

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/881785/name/605d849e4cac29.11446668

    26.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/881788/name/605d84b042eaa2.02071461

    26.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/881786/name/605d84ab72df66.74076631

    26.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений"

    Кол-во: 9

    Лот 2

    Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 14:0010.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830741Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройствКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств

    Начальная цена

    948 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Приложение_4_ЭДО.docx

    12.01.2021

    Приложение_5_СИСТЕМА_КОНТРОЛЯ_РАБОТЫ_С_КОНТРАГЕНТАМИ.docx

    12.01.2021

    ТЗ_лот__2.7z

    12.01.2021

    ДОГОВОР_ЭПБ_ТУ_Лот_2.docx

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/881796/name/605d85b7c23824.53084705

    26.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/881795/name/605d85b25d2eb5.50838270

    26.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств"

    Кол-во: 21

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