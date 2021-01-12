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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Запасных частей к котельному и механическому оборудованию для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-120-20).

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Запасных частей к котельному и механическому оборудованию для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-120-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829188Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение мотор-редукторов и редукторов (АмКС-120-20) ЛОТ 4БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009829188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Запасных частей к котельному и механическому оборудованию для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-120-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 07:57

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_120_20_лот_3.pdf

    Итоговый_протокол_120_20_лот_4.pdf

    2._АмКС_120_20.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 49-44-55 доб. 1452

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.jukova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение пластин и уплотнений для теплообменника (АмКС-120-20 ЛОТ 1)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829188Подведение итогов не позднее Приобретение пластин и уплотнений для теплообменника (АмКС-120-20 ЛОТ 1)Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение пластин и уплотнений для теплообменника (АмКС-120-20 ЛОТ 1)

    Начальная цена

    1 352 380,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    370 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговыещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    25.30.1

    Котлы паровые и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30.1

    Производство паровых котлов и их частей

    Документация лота

    КД ЛОТ 1

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство паровых котлов и их частей"

    Кол-во: 370.00000

    Лот 2

    Приобретение вентиляторов (АмКС-120-20) ЛОТ 2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829188Подведение итогов не позднее Приобретение вентиляторов (АмКС-120-20) ЛОТ 2Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение вентиляторов (АмКС-120-20) ЛОТ 2

    Начальная цена

    265 588,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    42 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    КД ЛОТ 2

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 42.00000

    Лот 3

    Приобретение торцевых уплотнений (АмКС-120-20) ЛОТ 3

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829188Подведение итогов не позднее Приобретение торцевых уплотнений (АмКС-120-20) ЛОТ 3Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение торцевых уплотнений (АмКС-120-20) ЛОТ 3

    Начальная цена

    144 442,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    26 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837837/name/601393927b5e24.05802875

    29.01.2021

    КД ЛОТ 3

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 26.00000

    Лот 4

    Приобретение мотор-редукторов и редукторов (АмКС-120-20) ЛОТ 4

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829188Подведение итогов не позднее Приобретение мотор-редукторов и редукторов (АмКС-120-20) ЛОТ 4Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение мотор-редукторов и редукторов (АмКС-120-20) ЛОТ 4

    Начальная цена

    641 759,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    25.30.1

    Котлы паровые и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30.1

    Производство паровых котлов и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837840/name/601394460f68f4.65893678

    29.01.2021

    КД ЛОТ 4

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство паровых котлов и их частей"

    Кол-во: 12.00000

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