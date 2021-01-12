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Номер извещения
32009829188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Запасных частей к котельному и механическому оборудованию для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-120-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 07:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 49-44-55 доб. 1452
Факс
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Адрес электронной почты
o.jukova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение пластин и уплотнений для теплообменника (АмКС-120-20 ЛОТ 1)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение пластин и уплотнений для теплообменника (АмКС-120-20 ЛОТ 1)
Начальная цена
1 352 380,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
370 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БлаговыещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
25.30.1
25.30.1
Документация лота
Кол-во: 370.00000
Приобретение вентиляторов (АмКС-120-20) ЛОТ 2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение вентиляторов (АмКС-120-20) ЛОТ 2
Начальная цена
265 588,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
42 шт
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
28.14.13
28.14
Документация лота
Кол-во: 42.00000
Приобретение торцевых уплотнений (АмКС-120-20) ЛОТ 3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение торцевых уплотнений (АмКС-120-20) ЛОТ 3
Начальная цена
144 442,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
26 шт
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
28.13.31.110
28.13
Документация лота
Кол-во: 26.00000
Приобретение мотор-редукторов и редукторов (АмКС-120-20) ЛОТ 4
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение мотор-редукторов и редукторов (АмКС-120-20) ЛОТ 4
Начальная цена
641 759,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 шт
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
25.30.1
25.30.1
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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