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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту резервуаров и сооружений на объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ»

    Выполнение работ по ремонту резервуаров и сооружений на объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 16:3025.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048761Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту резервуаров и сооружений на объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054997-331-2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту резервуаров и сооружений на объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 07:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ

    Юридический адрес

    109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,

    Почтовый адрес

    109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3

    Контактный телефон

    +7 495 734-92-00 доб. 2435

    Адрес электронной почты

    uzru-mnpz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бухарина Мария Александровна

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту резервуаров и сооружений на объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 16:30 GMT +325.12.2020 16:3025.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048761Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту резервуаров и сооружений на объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту резервуаров и сооружений на объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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