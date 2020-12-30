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Номер извещения
32009829112
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СЗЧ для ремонта ДВС фронтального погрузчика «Komatsu WA 470-3» зав. № DK25295 хоз. №53
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 07:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+423 312 03 213 доб. 9136
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Darya.Nesova@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Несова Дарья Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
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Поставка СЗЧ для ремонта ДВС фронтального позрузчика "Komatsu WA 470" хоз.№53
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СЗЧ для ремонта ДВС фронтального позрузчика "Komatsu WA 470" хоз.№53Хасанский район
Подведение итогов не позднее
03.03.2021 10:0003.03.2021 10:0003.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829112Подведение итогов не позднее Поставка СЗЧ для ремонта ДВС фронтального позрузчика "Komatsu WA 470" хоз.№53Хасанский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СЗЧ для ремонта ДВС фронтального позрузчика "Komatsu WA 470" хоз.№53
Начальная цена
856 936,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим Заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Торговый порт Посьет», 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
28.22.1
28.22
Документация лота
Кол-во: 112
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