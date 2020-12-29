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Номер извещения
ГП048757
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Швеллер 24
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 06:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-51-69
Факс
--
Адрес электронной почты
DostavalovaMY@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доставалова Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Швеллер 24 - 7000 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048757Дата и время окончания срока приема заявок Швеллер 24 - 7000 кгКаменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 09:0029.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048757Дата и время вскрытия заявок Швеллер 24 - 7000 кгКаменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 09:0029.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048757Подведение итогов не позднее Швеллер 24 - 7000 кгКаменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Швеллер 24 - 7000 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 ч. ГК РФ, ст. 1057-1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и отставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
24.10.73.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7000
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