Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 183/20.12.20/АС/КО/Э Поставка противогазов

    183/20.12.20/АС/КО/Э Поставка противогазов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противогазов СалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048756

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    183/20.12.20/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    183/20.12.20/АС/КО/Э Поставка противогазов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.12.2020 06:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_524__от_28.01.2021.pdf

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_ДЗО_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противогазов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противогазов Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 06:0013.01.2021 06:0013.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048756Дата и время вскрытия заявок Поставка противогазов Салават

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2021 12:0015.03.2021 12:0015.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048756Подведение итогов не позднее Поставка противогазов Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.03.202115.03.2021 12:0015.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048756Подведение итогов не позднее Поставка противогазов Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противогазов

    Начальная цена

    1 736 622,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.110

    Противогазы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838910/name/6016e01b5e1c56.21453948

    31.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка противогазов "

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211054392
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку тросов, канатов и проволоки стальных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г. (СКС-2369)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку тросов, канатов и...
    589558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    815 600
    Лоты:
    2
    Регион:
    Самарская область
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083930
    Инструмент металлорежущий
    Инструмент металлорежущий
    594117
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    962 904
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211061379
    Поставка воды питьевой бутилированной (19 л.) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
    Поставка воды питьевой бутилированной (19 л.) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
    590021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    739 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211084011
    на право заключения договора на поставку приборов для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий (025-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку приборов для определения оси трассы и проверки...
    594127
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    7 229 578
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211083963
    КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН)
    КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ...
    594120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    44 725 905
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084009
    Выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации административного здания и здания гаража
    Выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации административного здания и здания гаража
    594130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 440 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083858
    Поставка Оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов
    Поставка Оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов
    594103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 080 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211083991
    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительного оборудования «НПО автоматики»
    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительного оборудования...
    594098
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:40(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить