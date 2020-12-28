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    Главная / Торги / Поставка панели варочной электрической, согласно приложению

    Поставка панели варочной электрической, согласно приложению

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 18:0028.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка панели варочной электрической, согласно приложениюЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048752

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка панели варочной электрической, согласно приложению

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 06:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_ТТ_встроенная_электр_HiL_на_стекле_2х_и_4х_дек2020_2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 6066

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркитанов Владимир Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка панели варочной электрической, согласно приложению

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048752Подведение итогов не позднее Поставка панели варочной электрической, согласно приложениюЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка панели варочной электрической, согласно приложению

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.51.28.160

    Панели варочные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка панели варочной электрической, согласно приложению"

    Кол-во:

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