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    Главная / Торги / 235/21.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка указателей колодцев

    235/21.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка указателей колодцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка указателей колодцевСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009828993

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    235/21.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    235/21.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка указателей колодцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 06:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Протокол____Вн_074_01_290__от_21.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка указателей колодцев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 15:30 GMT +331.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка указателей колодцевСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 07:0011.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009828993Дата и время вскрытия заявок Поставка указателей колодцевСалават

    Подведение итогов не позднее

    22.02.2021 21:5922.02.2021 21:5922.02.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828993Подведение итогов не позднее Поставка указателей колодцевСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.02.202122.02.2021 21:5922.02.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828993Подведение итогов не позднее Поставка указателей колодцевСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка указателей колодцев

    Начальная цена

    360 914,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПВК
    Все закупки и тендеры ПВК

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832515/name/60097139a2b448.34976714

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 110.00000

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