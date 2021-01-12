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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку продукции «Кирпич строительный» для нужд ООО «СТК»(258/21)

    Право заключения договора на поставку продукции «Кирпич строительный» для нужд ООО «СТК»(258/21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829567Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич строительныйЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009829567

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку продукции «Кирпич строительный» для нужд ООО «СТК»(258/21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 09:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    258_21_документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Свердловский Публичное Акционерное Общество Т Плюс
    Все закупки и тендеры Филиал Свердловский ПАО Т Плюс

    Юридический адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38

    Контактный телефон

    +7 343 288-94-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.V.Moiseeva@tplusgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеева Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кирпич строительный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 21:5915.02.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829567Подведение итогов не позднее Кирпич строительныйЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кирпич строительный

    Начальная цена

    163 995,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    23.32.11

    Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

    Кол-во: 9.60000

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    Лоты:
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    Регион:
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