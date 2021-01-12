www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009829567
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку продукции «Кирпич строительный» для нужд ООО «СТК»(258/21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 09:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38
Контактный телефон
+7 343 288-94-71
Факс
Адрес электронной почты
Irina.V.Moiseeva@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моисеева Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кирпич строительный
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кирпич строительный
Начальная цена
163 995,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
23.32.11
46.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9.60000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.