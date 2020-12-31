оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048753 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК» Юридический адрес 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1 Почтовый адрес 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1 Контактный телефон +7 39566 9-61-25 Факс +7 39566 3-26-05 Адрес электронной почты Anastasiya.Shibanova@korgok.ru Ф.И.О. контактного лица Шибанова Анастасия Владиславовна Место рассмотрения предложений Нижнеилимский район Закупки и тендеры Иркутская область Ключевые слова:

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