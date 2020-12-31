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Номер извещения
ГП048753
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 06:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-25
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Anastasiya.Shibanova@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шибанова Анастасия Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 10:30 GMT +331.12.2020 10:3031.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 10:3031.12.2020 10:3031.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048753Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 10:3026.02.2021 10:3026.02.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский район
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
26.02.202126.02.2021 10:3026.02.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оборудование для экспертизы: 1. Экскаваторы: ЭКГ – 3 шт.; РС3000 – 1 шт.; РС4000 – 2 шт.; LIEBHERR LR9350 – 1 шт. 2. Буровые станки: СБШ-250 – 2 шт.; PV-275 – 1 шт. 3. Мельницы: МСЦ 32х45 – 3 шт.; МШР 3,6х5,0 – 5 шт.; 4. Сушильные барабаны УСБ3500*2700 – 6 шт.; 5. Дробилка конусная КМДТ-2200 – 2 шт.; 6. Конвейеры КЛС – 28 шт., 7. Вакуум-фильтры ДТВО, ДОО-63 – 2 шт.; 8. Грохот инерционный ГИТ-51- 2 шт. Итого: 58 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Проезд на объекты проведения экспертного обследования и обратно на транспорте заказчика (на территории ПАО «Коршуновский ГОК»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
09.90.19.000
Документация лота
Кол-во: 58
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