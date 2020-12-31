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    Главная / Торги / оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.

    оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 10:3031.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048753

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 06:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048753_second_parts_protocol.rtf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_РиУ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-25

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Shibanova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шибанова Анастасия Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 10:30 GMT +331.12.2020 10:3031.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 10:3031.12.2020 10:3031.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048753Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 10:3026.02.2021 10:3026.02.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 10:3026.02.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оборудование для экспертизы: 1. Экскаваторы: ЭКГ – 3 шт.; РС3000 – 1 шт.; РС4000 – 2 шт.; LIEBHERR LR9350 – 1 шт. 2. Буровые станки: СБШ-250 – 2 шт.; PV-275 – 1 шт. 3. Мельницы: МСЦ 32х45 – 3 шт.; МШР 3,6х5,0 – 5 шт.; 4. Сушильные барабаны УСБ3500*2700 – 6 шт.; 5. Дробилка конусная КМДТ-2200 – 2 шт.; 6. Конвейеры КЛС – 28 шт., 7. Вакуум-фильтры ДТВО, ДОО-63 – 2 шт.; 8. Грохот инерционный ГИТ-51- 2 шт. Итого: 58 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Проезд на объекты проведения экспертного обследования и обратно на транспорте заказчика (на территории ПАО «Коршуновский ГОК»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - в стоимость работ должны быть включены все расходы (проезд, доставка, командировочные, проживание и т.д.), с предоставлением калькуляций; - оплата в течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    09.90.19.000

    Услуги в горнодобывающем производстве, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/867089/name/60497884d12db5.44749869

    11.03.2021

    Типовой_договор_оказания_услуг.doc

    11.01.2021

    график_на_ЭТП.xlsx

    11.01.2021

    Тех_задание_2021_год.doc

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по экспертному обследованию оборудования обогатительной фабрики и горной техники с истекшим сроком службы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2021 году."

    Кол-во: 58

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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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