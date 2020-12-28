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Номер извещения
32009828902
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 05:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
Почтовый адрес
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
Контактный телефон
+7 4112 31-87-58 доб. 239
Факс
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Адрес электронной почты
GuzMV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузь Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат.
Начальная цена
2 160 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение №2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
22.11.1
22.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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