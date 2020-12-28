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    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат

    Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 04:0028.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат. 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009828902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 05:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__3_проект_договора.docx

    Приложение__2_Техзадание_Автошины_Бургуат.docx

    Извещение_запрос_котировок__СМСП.docx

    Итоговый_протокол__142_от_28.12.2020г.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 239

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GuzMV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузь Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828902Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат. 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин для спецтехники – участок Бургуат.

    Начальная цена

    2 160 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение №2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    срок оплаты составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара (выполнения работ/оказания услуг) в соответствии Проектом договора (Приложение 3).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820211/name/5fe98c24530275.29540809

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 1.00000

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