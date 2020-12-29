Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.

    Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048749Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.МеждуреченскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 05:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_договора.rtf

    ТЕхническое_задание.doc

    Прил_1_к_ТЗ__график.xls

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_К_ЛОТУ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-12

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    petikhinanv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петихина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048749Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 09:0029.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048749Дата и время вскрытия заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 11:0026.02.2021 11:0026.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048749Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.Междуреченск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 11:0026.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048749Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 месяцев

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.110

    Услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы промышленной безопасности и обследований зданий и сооружений на 2021 год по ПАО "Южный Кузбасс" , согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083930
    Инструмент металлорежущий
    Инструмент металлорежущий
    594117
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    962 904
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211061379
    Поставка воды питьевой бутилированной (19 л.) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
    Поставка воды питьевой бутилированной (19 л.) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
    590021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    739 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211084011
    на право заключения договора на поставку приборов для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий (025-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку приборов для определения оси трассы и проверки...
    594127
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    7 229 578
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211083963
    КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН)
    КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ...
    594120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    44 725 905
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084009
    Выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации административного здания и здания гаража
    Выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации административного здания и здания гаража
    594130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 440 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083858
    Поставка Оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов
    Поставка Оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов
    594103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 080 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211083991
    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительного оборудования «НПО автоматики»
    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительного оборудования...
    594098
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:40(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084012
    Выполнение ремонтных работ учебного класса
    Выполнение ремонтных работ учебного класса
    594125
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    960 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить