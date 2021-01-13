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    Главная / Торги / Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»

    Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048746Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048746

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 03:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048746_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048746Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048746Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    22.03.2021 11:0022.03.2021 11:0022.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048746Подведение итогов не позднее Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.03.202122.03.2021 11:0022.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048746Подведение итогов не позднее Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная_Документация.rar

    22.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/876314/name/6057d24867fba6.31807249

    22.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах защиты Акционерного Общества «ВаниноТрансУголь»"

    Кол-во: 1

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