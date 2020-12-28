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    Главная / Торги / Поставка Спецодежды и СИЗ

    Поставка Спецодежды и СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 13:3828.12.2020 13:38Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СИЗ (Усть-Кут)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060099

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Спецодежды и СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП060099_ЭТП.pdf

    Протокол_ГП060099_ЭТП.pdf

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2020.docx

    2.Лот_1_Запрос____Форма_ТКП_Омск.xlsx

    2.Лот_2_Запрос____Форма_ТКП_Усть_Кут.xlsx

    2.Лот_3_Запрос____Форма_ТКП_Уфа.xlsx

    3._Договор_поставки_типовой_2020.doc

    4._Образец_спецификации_к_типовому_договору_2020.docx

    5._СТО_07_7.4_ИСМ_ГАС.docx

    Протокол_ГП060099_ЭТП.pdf

    Протокол_ГП060099_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.usoltseva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усольцева Анастасия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка костюмов и СИЗ (Омск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка костюмов и СИЗ (Омск)Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 16:0022.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка костюмов и СИЗ (Омск)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка костюмов и СИЗ (Омск)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка костюмов и СИЗ (Омск)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/886189/name/606415a4aa67e5.80501645

    31.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Респиратор классом защиты FFP3"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Респиратор"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" 48-50, 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" 48-50, 182-188"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" 52-54, 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" 56-58, 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Костюм утепленный (куртка+брюки) "Охранник" (48-50, 170-176)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Костюм утепленный (куртка+брюки) "Охранник" (48-50, 182-188)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Костюм утепленный (куртка+брюки) "Охранник" (56-58, 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Очки защитные закрытые"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "Очки защитные открытые прозрачные"

    Кол-во: 600

    "Позиция 12"

    "Перчатки с полимерным покрытием"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 13"

    "Перчатки спилковые утепленные"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 14"

    "Перчатки трикотажные х/б с ПВХ"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 15"

    "Подшлемник утеплённый"

    Кол-во: 500

    "Позиция 16"

    "Приспособление специальное с шипами против скольжения"

    Кол-во: 350

    "Позиция 17"

    "Респиратор"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 18"

    "Респиратор от сварочных дымов"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Перчатки утепленные ИТР"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Костюм ИТР утепленный Капитан (48-50, 170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Костюм ИТР утепленный Капитан (60-62, 170-176)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка СИЗ (Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 13:38 GMT +328.12.2020 13:3828.12.2020 13:38Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СИЗ (Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 16:0022.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка СИЗ (Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка СИЗ (Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ (Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/905637/name/607d212915b149.93845570

    19.04.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/886208/name/6064178ea9ab15.25365202

    31.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска медицинская"

    Кол-во: 54000

    "Позиция 2"

    "Перчатки нитриловые 100шт/упак"

    Кол-во: 180

    "Позиция 3"

    "Антисептик кожный 50мл"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 4"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Очки защитные открытые прозрачные"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Маска медицинская"

    Кол-во: 2250000

    "Позиция 7"

    "Термометр инфракрасный WF-4000"

    Кол-во: 15

    Лот 3

    Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 14:03 GMT +328.12.2020 14:0328.12.2020 14:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 16:0022.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/886229/name/60641957e5f688.31501639

    31.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки нитриловые 100шт/упак"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Антисептик "Триклосепт" 1л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Антисептик кожный 100мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Очки защитные открытые прозрачные"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Перчатки спилковые утепленные"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 6"

    "Перчатки спилковые комбинированные усиленные"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 7"

    "Перчатки с полимерным покрытием"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 8"

    "Перчатки утепленные ИТР"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Рукавицы антивибрационные"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 11"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 175

    "Позиция 12"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 130

    "Позиция 14"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 60

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    9 050 483
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Маркетинговые исследования № 32211072519
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL405-89 по отбору организации на поставку средств индивидуальной защиты.
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL405-89 по отбору организации на...
    592039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    847 784
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211071695
    на право заключения договора на поставку спецодежды для медицинских работников АО "МАШ"
    на право заключения договора на поставку спецодежды для медицинских работников АО "МАШ"
    592157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 898 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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