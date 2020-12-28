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Номер извещения
ГП060099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Спецодежды и СИЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.usoltseva@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усольцева Анастасия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка костюмов и СИЗ (Омск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка костюмов и СИЗ (Омск)Москва
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 16:0022.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка костюмов и СИЗ (Омск)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка костюмов и СИЗ (Омск)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
14.12
Документация лота
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 5500
Кол-во: 4000
Кол-во: 4000
Кол-во: 500
Кол-во: 350
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Поставка СИЗ (Усть-Кут)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 13:38 GMT +328.12.2020 13:3828.12.2020 13:38Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СИЗ (Усть-Кут)Москва
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 16:0022.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка СИЗ (Усть-Кут)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СИЗ (Усть-Кут)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
14.12
Документация лота
Кол-во: 54000
Кол-во: 180
Кол-во: 2400
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 2250000
Кол-во: 15
Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 14:03 GMT +328.12.2020 14:0328.12.2020 14:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)Москва
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 16:0022.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060099Подведение итогов не позднее Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка костюмов и СИЗ (Уфа)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
14.12
Документация лота
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 3000
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 5000
Кол-во: 175
Кол-во: 60
Кол-во: 130
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
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