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    Главная / Торги / Отбор организации, способной выполнять ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов авиатопливообеспечения авиабензином для нужд АО «Газпромнефть-Аэро».

    Отбор организации, способной выполнять ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов авиатопливообеспечения авиабензином для нужд АО «Газпромнефть-Аэро».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048745Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов аСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0018225-322-2020

    Наименование закупки

    Отбор организации, способной выполнять ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов авиатопливообеспечения авиабензином для нужд АО «Газпромнефть-Аэро».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 23:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Контактный телефон

    +7 812 449-18-83 доб. 6585

    Адрес электронной почты

    tender_aero@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондраненкова Анастасия Игоревна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов а

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048745Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов аСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов а

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