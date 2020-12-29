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Номер извещения
ГП048745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации, способной выполнять ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов авиатопливообеспечения авиабензином для нужд АО «Газпромнефть-Аэро».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
21.12.2020 23:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6585
Адрес электронной почты
tender_aero@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондраненкова Анастасия Игоревна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Выполнение ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов а
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048745Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов аСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение ПИР по техническому перевооружению Склада ГСМ (ТЗК) филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро» в части сооружения объектов а
Официальный сайт, на котором размещена документация
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