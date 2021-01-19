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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинского центрального парка ПАО «СН-МНГ» в 2021-2022гг.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинского центрального парка ПАО «СН-МНГ» в 2021-2022гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048743Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по «Техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинскогог.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048743

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0029886-203-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинского центрального парка ПАО «СН-МНГ» в 2021-2022гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 24783

    Адрес электронной почты

    DZKS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арнст Кристина Андреевна

    Место рассмотрения заявок

    г.Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по «Техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинского

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 16:00 GMT +319.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048743Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по «Техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинскогог.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение работ по «Техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинского

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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