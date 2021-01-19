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Номер извещения
ГП048743
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинского центрального парка ПАО «СН-МНГ» в 2021-2022гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
21.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24783
Адрес электронной почты
DZKS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арнст Кристина Андреевна
Место рассмотрения заявок
г.Санкт-Петербург
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Выполнение работ по «Техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинского
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 16:00 GMT +319.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048743Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по «Техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинскогог.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по «Техническому перевооружению системы измерения количества и показателей качества нефти №512 ЦППН-1 Ватинского
Официальный сайт, на котором размещена документация
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