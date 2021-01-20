Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 181/19.12.20/АС/КО/Э Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»

    181/19.12.20/АС/КО/Э Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048736Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»СалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    181/19.12.20/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    181/19.12.20/АС/КО/Э Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    21.12.2020 20:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_1456__от_19.02.2021.pdf

    Изменение_1.pdf

    Изменение_2.pdf

    Документация_о_закупке_КО_ДЗО__эл._ф_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 15:30 GMT +320.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048736Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 15:3020.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048736Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»Салават

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 12:0019.02.2021 12:0019.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048736Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 12:0019.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048736Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»

    Начальная цена

    3 686 100,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.129

    Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/854539/name/6030c36e9e1a93.89439234

    20.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению лабораторных исследований, испытаний (экомониторинга) по контролю нормативов выбросов ООО «Акрил Салават»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП116869
    148/08.04.21/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию средств измерения, госповерке
    148/08.04.21/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию средств измерения,...
    470141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.04.2021 15:30(GMT+03:00)
    29 491
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить