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    Главная / Торги / 2172/19.12.20/КО/Э Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования

    2172/19.12.20/КО/Э Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2021 15:3016.03.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048735Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2172/19.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2172/19.12.20/КО/Э Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    21.12.2020 20:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_6.rar

    Изменение_4.pdf

    Изменение.pdf

    Изменение_2.pdf

    Изменение_3.pdf

    Изменение_5.pdf

    Документация_о_закупке_КО__эл.ф_.rar

    Изменение_7.pdf

    Протокол____Вн_074_01_2926__от_12.04.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2021 15:30 GMT +316.03.2021 15:3016.03.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048735Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2021 15:3016.03.2021 15:3016.03.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048735Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования Салават

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2021 14:3016.04.2021 14:3016.04.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048735Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.04.202116.04.2021 14:3016.04.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048735Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования

    Начальная цена

    538 413,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/900515/name/60768b50045c24.22238560

    14.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению контрольной оценки качественного состояния 48 фильтров – поглотителей в 8 защитных сооружениях гражданской обороны с последующим проведением испытания работоспособности фильтровентиляционного оборудования "

    Кол-во: 1

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