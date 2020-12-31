www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009828483
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
445/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка подшипников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 20:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подшипников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 15:30 GMT +331.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828483Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипниковСалават
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 07:0011.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009828483Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипниковСалават
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828483Подведение итогов не позднее Поставка подшипниковСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипников
Начальная цена
14 364 547,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
28.15.1
28.15
Документация лота
Кол-во: 1052.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.