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Номер извещения
ГП048727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автошин для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 33849)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 19:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 99321
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Ozernova.S@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озернова Светлана Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка автошин для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 33849)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 15:00 GMT +328.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048727Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 33849)Москва
Подведение итогов не позднее
30.01.2021 00:0030.01.2021 00:0030.01.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048727Подведение итогов не позднее Поставка автошин для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 33849)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 33849)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемой документации. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие сертификатов соответствия ГОСТ и соответствия качества.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прилагаемой документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 16
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 16
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