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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009828642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
21.12.2020 22:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
495 доб.637-71-06
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седов Илья Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
68.32.12
68.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00
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