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    Главная / Торги / аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1.

    аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 13:3011.01.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048720Дата и время окончания срока приема заявок Здание (Нежилое здание, Здание учебного комплекса РОСТО, школа), общей площадью 5462, 8 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 74:33:0224001:9472, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 3589,6 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здание (Нежилое здание, Здание ПТО), общей площадью 367,4 кв. м, кадастровый номер: 74:33:0224001:741 расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, стр 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 479,4 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1

    Номер извещения

    ГП048720

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Здание (Нежилое здание, Здание учебного комплекса РОСТО, школа), общей площадью 5462, 8 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 74:33:0224001:9472, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 3589,6 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здание (Нежилое здание, Здание ПТО), общей площадью 367,4 кв. м, кадастровый номер: 74:33:0224001:741 расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, стр 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 479,4 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1.

    Начальная цена

    18315000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 18:47 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.01.2021 14:00

    Дата и время проведения

    13.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    заявка_на_участие.doc

    Согласие.doc

    Договор_купли-продажи.docx

    Приложение_3_Сведения_об_участнике_закупки.doc

    извещение_повышение_Челябинская_обл.__г._Магнитогорск_docx.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Здание (Нежилое здание, Здание учебного комплекса РОСТО, школа), общей площадью 5462, 8 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 74:33:0224001:9472, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 3589,6 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здание (Нежилое здание, Здание ПТО), общей площадью 367,4 кв. м, кадастровый номер: 74:33:0224001:741 расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, стр 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 479,4 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 3569153851677

    Адрес электронной почты

    DIO@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно конкурсной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно конкурсной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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