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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Советская, д. 12
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Кимовск, ул. Советская, д. 12
Номер извещения
ГП048718
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Тульская область, г. Кимовск, ул. Советская, д. 12: здания (Нежилое здание, Гараж), назначение: нежилое, общей площадью 71,7 кв. м, кадастровый номер: 71:28:020204:779; здания (Нежилое здание, Гараж), назначение: нежилое, общей площадью 70,8 кв. м, кадастровый номер: 71:28:020204:730; здания (Нежилое здание, Спортивно - технический клуб), назначение: нежилое, общей площадью 240,4 кв. м, кадастровый номер: 71:28:020204:270; Объекты расположены на земельном участке общей площадью 3 603 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 71:28:020204:4.
Начальная цена
388260.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-12-2020 18:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.12.2020 11:00
Дата и время проведения
11.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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