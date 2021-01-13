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    Главная / Торги / Закупка насосов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Закупка насосов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 13:0013.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048715Дата и время окончания срока приема заявок Закупка насосов для АО ХК "Якутуголь"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048715

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка насосов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 18:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__ЭТПГПБ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62513

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    maksim.chichenin@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиченин Максим Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка насосов для АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 13:00 GMT +313.01.2021 13:0013.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048715Дата и время окончания срока приема заявок Закупка насосов для АО ХК "Якутуголь"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 13:0013.01.2021 13:0013.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048715Дата и время вскрытия заявок Закупка насосов для АО ХК "Якутуголь"Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2021 13:0027.01.2021 13:0027.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048715Подведение итогов не позднее Закупка насосов для АО ХК "Якутуголь"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 13:0027.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048715Подведение итогов не позднее Закупка насосов для АО ХК "Якутуголь"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка насосов для АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.13.99.000

    Услуги по производству насосов и компрессоров прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электронасосный агрегат «WARMAN» 14/12 G-AH"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Электронасосный агрегат насос углесос У450-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Электронасосный агрегат «WARMAN» 6/4 E-AH"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Электронасосный агрегат «WARMAN» 8/6 F-AH"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Электронасосный агрегат 80 AJ 60-20 (зумпфовый)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Насос ЦН 900-310 без эл.двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Насос ЦНС 500-240 с эл. двигателем А-4-400У-4УЗ, 630 кВт 1500 об/мин."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Насосный агрегат 1Д630-125 с эл. двигателем А4-400ХК-4МУ3 на раме."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ЭЦВ 14-210-300 с электродвигателем ПЭДВ-250-320В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Насос 1Д630-125+B25:P25 без эл.двиг"

    Кол-во: 1

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