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    Главная / Торги / оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»

    оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 16:0026.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048722Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048722

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    289

    Наименование закупки

    оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 18:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_на_оказание_услуг_по_ТО_ОНО.DOCX

    Требования_для_аккредитации.zip

    извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    формы_для_заполнения.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Юридический адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    Почтовый адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4102

    Факс

    +7 846 233-46-96

    Адрес электронной почты

    Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизова Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2020 16:00 GMT +326.12.2020 16:0026.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048722Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    26.12.2020 16:0026.12.2020 16:0026.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048722Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»Самара

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 17:0029.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048722Подведение итогов не позднее оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»

    Начальная цена

    648 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Классификатор ОКПД2

    62.02

    Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по обеспечению бесперебойной работы компьютерного оборудования, оргтехники и локальной вычислительной сети по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая,15 АО «Оренбургнефтеотдача»"

    Кол-во: 1

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