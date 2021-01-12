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Номер извещения
32009828363
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
21.12.2020 19:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-69
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабынина Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 06:00 GMT +312.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009828363Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время проведения
20.01.2021 11:0020.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009828363Дата и время проведения Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 16:0020.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828363Подведение итогов не позднее Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования
Начальная цена
739 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
33 ШТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
26.51.45.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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Кол-во: 14
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