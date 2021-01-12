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    Главная / Торги / Поставка оборудования

    Поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009828363

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    710/352-А

    Наименование закупки

    Поставка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    21.12.2020 19:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Закупочная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 06:00 GMT +312.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009828363Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    20.01.2021 11:0020.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009828363Дата и время проведения Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 16:0020.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828363Подведение итогов не позднее Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828363Подведение итогов не позднее Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    739 380,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    33 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия и сроки оплаты: в размере стоимости поставленного оборудования по Договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты доставки продукции на склад грузополучателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара, должны быть исполнены в течение 98 (Девяносто восьми) рабочих дней с даты (момента) заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45.190

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ZET 058- измерительная тензометрическая система (контроллер сбора данных многоканальный) с первичной поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Опция «SCADA система ZETView»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "А 04-7 — Терминирующее сопротивление 120 Ом (промышленное исполнение)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ZET 7176 – интеллектуальный преобразователь интерфейса Ethernet/Wi-Fi - CAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ZET 7173 – автономный регистратор (внешняя SD-карта на 32 Гб)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ZET 7112-I-VER.2 – интеллектуальный датчик избыточного давления (верхний придел диапазона измерений давления: 25 МПа) с первичной поверкой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "ZET 7112-I-VER.2 – интеллектуальный датчик избыточного давления (верхний придел диапазона измерений давления: 40 МПа) с первичной поверкой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "ZET 7112-I-VER.2 – интеллектуальный датчик избыточного давления (верхний придел диапазона измерений давления: 2,5 МПа) с первичной поверкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ZET 7002 - ответвитель измерительной линии, промышленного исполнения"

    Кол-во: 14

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