Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки оплаты: в размере стоимости поставленного оборудования по Договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты доставки продукции на склад грузополучателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара, должны быть исполнены в течение 98 (Девяносто восьми) рабочих дней с даты (момента) заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.