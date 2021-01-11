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Номер извещения
32009830804
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации сети передачи данных и предоставления доступа к сети Интернет для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
Почтовый адрес
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
Контактный телефон
+7 4932 33-51-81 доб. 109
Факс
+7 4932 33-52-12
Адрес электронной почты
zakupki@gpteiv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забродин Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Иваново
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации сети передачи данных и предоставления доступа к сети Интернет для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 09:00 GMT +311.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830804Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации сети передачи данных и предоставления доступа к сети Интернет для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»Иваново
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830804Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации сети передачи данных и предоставления доступа к сети Интернет для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»Иваново
Подведение итогов не позднее
30.01.2021 17:0030.01.2021 17:0030.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830804Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации сети передачи данных и предоставления доступа к сети Интернет для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»Иваново
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации сети передачи данных и предоставления доступа к сети Интернет для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
Начальная цена
659 198,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1; - Ивановская обл., г. Заволжск: ул. Герцена, д. 21б; ул. Спортивная, д.1а; ул. Фрунзе, д. 2а; ул. Калинина, д. 15; - Ивановская обл., г. Пучеж: ул. Зарубина, д. 11б; ул. Грибоедова, д. 3; ул. Садовая, д.6; ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9; ул. Ленина, д. 48а; ул. Калинина,2а; Пучежский район, с. Илья-Высоково, ул. Центральная, 11.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
Адрес местонахождения
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
61.10.43.000
61.10.3
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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