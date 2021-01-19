Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с условиями, указанными в Проекте договора оплата Товара производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Товара (партии Товара) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара при наличии у Покупателя оригинала Договора и получения Покупателем оригиналов документов; транспортные расходы включаются в стоимость Товара Сроки поставки продукции – февраль 2021г.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм короба, s=1,1мм крышки, гор. цинк., " Кол-во: 3

"Позиция 2" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 2

"Позиция 3" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 4" "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Полка кабельная 250 мм" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Профиль зетовый, 2000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 200х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 16

"Позиция 8" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 16

"Позиция 9" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 18

"Позиция 10" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 20

"Позиция 11" "Отвод Т-образный с крышкой 200x65, S=1,5мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 12" "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк." Кол-во: 8

"Позиция 13" "Полка кабельная 250 мм" Кол-во: 16

"Позиция 14" "Полка кабельная 450 мм" Кол-во: 37

"Позиция 15" "Стойка кабельная 400 мм" Кол-во: 16

"Позиция 16" "Подвес потолочный" Кол-во: 26

"Позиция 17" "Соединитель переходной по ширине" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Полоса перфорированная 40*2,0*2000" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Профиль зетовый, 2000 мм" Кол-во: 6

"Позиция 21" "Скоба двухлапковая с Ду12" Кол-во: 48

"Позиция 22" "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Полоса перфорированная 40*2,0*2000" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 200х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 1

"Позиция 25" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 12

"Позиция 26" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 2

"Позиция 27" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 10

"Позиция 28" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Отовод Т-образный с крышкой со сменой направления толщина s=1,5мм, гор. цинк., 200х65" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Профиль зетовый 60х40х40 L=2000мм, горячее цинкование" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Шпилька резьбовая оцинкованная М6х1000" Кол-во: 16

"Позиция 32" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 200х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 33" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 8

"Позиция 34" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 35" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 12

"Позиция 36" "Полка кабельная 250 мм" Кол-во: 25

"Позиция 37" "Полка кабельная 450 мм" Кол-во: 13

"Позиция 38" "Стойка кабельная 300мм" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Профиль зетовый 60х40х40 L=2000мм, горячее цинкование" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Шпилька резьбовая оцинкованная М6х1000" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Консоль вертикальная СТР-5С 1000мм" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Полка кабельная 450 мм" Кол-во: 100

"Позиция 43" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 8

"Позиция 44" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 45" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 8

"Позиция 46" "Полка кабельная 350 мм" Кол-во: 13

"Позиция 47" "Полка кабельная 450 мм" Кол-во: 13

"Позиция 48" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 13

"Позиция 49" "Полка кабельная 250 мм" Кол-во: 31

"Позиция 50" "Полка кабельная 450 мм" Кол-во: 13

"Позиция 51" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 24

"Позиция 52" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 8

"Позиция 53" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 13

"Позиция 55" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 56" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 57" "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк." Кол-во: 1

"Позиция 58" "Полка кабельная 450 мм" Кол-во: 30

"Позиция 59" "Профиль зетовый, 2000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 60" "Шпилька резьбовая М6х1000" Кол-во: 4

"Позиция 61" "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Полоса перфорированная 40*2,0*2000" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 400х100х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 122

"Позиция 64" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 200х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 177

"Позиция 65" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 184

"Позиция 66" "Разделитель лотковый 65х3000мм" Кол-во: 217

"Позиция 67" "Полка кабельная 450 мм" Кол-во: 750

"Позиция 68" "Полка кабельная 250 мм" Кол-во: 110

"Позиция 69" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 58

"Позиция 70" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 16

"Позиция 71" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 152

"Позиция 72" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 32

"Позиция 73" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 400х100" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 200х100" Кол-во: 5

"Позиция 75" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х100" Кол-во: 7

"Позиция 76" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 200х65" Кол-во: 5

"Позиция 77" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65" Кол-во: 9

"Позиция 78" "Соединитель СЛПР соединитель переходной по ширине т.=1,2мм" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Соединитель СЛПР соединитель переходной по ширине т.=1,2мм" Кол-во: 4

"Позиция 80" "Соединитель переходный по высоте т.=1,2 мм" Кол-во: 7

"Позиция 81" "Соединитель переходный по высоте т.=1,2 мм" Кол-во: 4

"Позиция 82" "Соединитель переходный по высоте т.=1,2 мм" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Подвес потолочный" Кол-во: 25

"Позиция 84" "Профиль зетовый, 2000 мм" Кол-во: 20

"Позиция 85" "Шпилька резьбовая М6х1000" Кол-во: 4

"Позиция 86" "Короб листовой перфорированный 100х65х3000 в комплекте с крышкой осн.т.=1,5мм, кр.т.=1,5мм, гор. цинк" Кол-во: 39

"Позиция 87" "Полка кабельная 250 мм, т.=1,5мм, гор. цинк" Кол-во: 57

"Позиция 88" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 12

"Позиция 89" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 14

"Позиция 90" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65" Кол-во: 5

"Позиция 91" "Подвес потолочный с осн. 100мм, гор. цинк." Кол-во: 7

"Позиция 92" "Профиль зетовый 60х40х40 L=2000мм, горячее цинкование" Кол-во: 7

"Позиция 93" "Шпилька резьбовая оцинкованная М6х1000" Кол-во: 24

"Позиция 94" "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Полоса перфорированная 40*2,0*2000" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Скоба двухлапковая для металлорукава ∅27мм" Кол-во: 32

"Позиция 97" "Скоба двухлапковая для трубы ∅34мм" Кол-во: 20

"Позиция 98" "Хомут для крепления трубы ∅27мм" Кол-во: 8

"Позиция 99" "Хомут для крепления трубы ∅34мм" Кол-во: 30

"Позиция 100" "Гайка установочная (заземляющая) К482" Кол-во: 8

"Позиция 101" "Короб листовой, перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, S=1,2, гор. цинк" Кол-во: 30

"Позиция 102" "Полка кабельная (горячее цинкование) длиной 450 мм, КН-13, S=1,5 мм" Кол-во: 90

"Позиция 103" "Соединитель лотка угловой, S=1,2, гор. цинк" Кол-во: 2

"Позиция 104" "Соединитель лотка шарнирный, S=2, гор. цинк" Кол-во: 20

"Позиция 105" "Отвод Т-образный с крышкой 100х65мм, S=1,5, гор. цинк" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 230

"Позиция 107" "Полка кабельная 400 мм" Кол-во: 690

"Позиция 108" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 20

"Позиция 109" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 230

"Позиция 110" "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65" Кол-во: 10

"Позиция 111" "L-профиль перфорированный 50х36, L=2000мм" Кол-во: 15

"Позиция 112" "Лоток неперфорированный (горячее цинкование), L=3000" Кол-во: 510

"Позиция 113" "Крышка лотка неперфорированного (горячее цинкование) основанием 100, L=3000" Кол-во: 510

"Позиция 114" "Угол горизонтальный 90° 100х100 (горячее цинкование)" Кол-во: 16

"Позиция 115" "Крышка на угол горизонтальный 90° основанием 100 (горячее цинкование)" Кол-во: 16

"Позиция 116" "Секция тройниковая 100х100 (горячее цинкование)" Кол-во: 14

"Позиция 117" "Крышка секции тройниковой основанием 100 (горячее цинкование)" Кол-во: 14

"Позиция 118" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 36

"Позиция 119" "Разделитель лотковый 65x3000 мм, s=1,0мм, гор. цинк." Кол-во: 23

"Позиция 120" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 10

"Позиция 121" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 8

"Позиция 122" "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк." Кол-во: 3

"Позиция 123" "Полка кабельная 450 мм" Кол-во: 95

"Позиция 124" "Профиль зетовый, 2000 мм" Кол-во: 6

"Позиция 125" "Шпилька резьбовая М6х1000" Кол-во: 6

"Позиция 126" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 127" "Разделитель лотковый 65x3000 мм, s=1,0мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 128" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 6

"Позиция 129" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 130" "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк." Кол-во: 1

"Позиция 131" "Профиль зетовый, 2000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 132" "Шпилька резьбовая М6х1000" Кол-во: 6

"Позиция 133" "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Полоса перфорированная 40*2,0*2000" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 136" "Разделитель лотковый 65x3000 мм, s=1,0мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 137" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 6

"Позиция 138" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 139" "Профиль зетовый, 2000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 140" "Шпилька резьбовая М6х1000" Кол-во: 6

"Позиция 141" "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Полоса перфорированная 40*2,0*2000" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 144" "Разделитель лотковый 65x3000 мм, s=1,0мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 145" "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк." Кол-во: 6

"Позиция 146" "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк." Кол-во: 4

"Позиция 147" "Профиль зетовый, 2000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 148" "Шпилька резьбовая М6х1000" Кол-во: 6

"Позиция 149" "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Полоса перфорированная 40*2,0*2000" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Полка кабельная (горячее цинкование) длиной 450 мм, КН-13, S=1,5 мм" Кол-во: 600

"Позиция 152" "Соединитель лотка угловой, S=1,2, гор. цинк" Кол-во: 20

"Позиция 153" "Соединитель лотка шарнирный, S=2, гор. цинк" Кол-во: 200

"Позиция 154" "Угол Т-образный (горячее цинкование), S=1,5 мм" Кол-во: 15

"Позиция 155" "Короб кабельный неперфорированный 100х65 (горячее цинкование), L=3000, S=1,5 мм" Кол-во: 292

"Позиция 156" "Короб кабельный неперфорированный 200х65 (горячее цинкование), L=3000, S=1,5 мм" Кол-во: 38

"Позиция 157" "Соединитель лотка угловой, s=1,2мм (горячее цинкование)" Кол-во: 32

"Позиция 158" "Соединитель лотка шарнирный, т.=2 мм" Кол-во: 112

"Позиция 159" "Угол Т-образный (горячее цинкование), S=1,5 мм" Кол-во: 9

"Позиция 160" "Соединитель СЛПР переходной по ширине т.=1,2мм" Кол-во: 4

"Позиция 161" "Профиль квадратный 80х80х4,0, L=2500мм" Кол-во: 10

"Позиция 162" "Профиль зетовый 60х40х40, L=2000мм, горячее цинкование УТ1,5" Кол-во: 16

"Позиция 163" "L-профиль перфорированный 50х36, L=2000мм" Кол-во: 7

"Позиция 164" "Консоль вертикальная СТР-3С-1200, горячий цинк, L=1200мм" Кол-во: 4

"Позиция 165" "Консоль вертикальная СТР-3С-600, горячий цинк, L=600мм" Кол-во: 16

"Позиция 166" "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=200мм" Кол-во: 65

"Позиция 167" "Подвес потолочный, L=200мм" Кол-во: 12

"Позиция 168" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 20

"Позиция 169" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 20

"Позиция 170" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 12

"Позиция 171" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 12

"Позиция 172" "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 4

"Позиция 173" "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм" Кол-во: 25

"Позиция 174" "П-образный профиль, перфорированный, L=600мм" Кол-во: 16

"Позиция 175" "Профиль С-образный L=2000 мм" Кол-во: 70

"Позиция 176" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 14

"Позиция 177" "Швеллер оцинкованный L=1500мм" Кол-во: 18

"Позиция 178" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 150

"Позиция 179" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 54

"Позиция 180" "Хомут для крепления трубы 25х3,2" Кол-во: 100

"Позиция 181" "Консоль вертикальная, горячий цинк, L=1200мм" Кол-во: 1

"Позиция 182" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, L=400мм" Кол-во: 12

"Позиция 183" "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=250мм" Кол-во: 4

"Позиция 184" "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=150мм" Кол-во: 8

"Позиция 185" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 2

"Позиция 187" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 3

"Позиция 188" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 3

"Позиция 189" "Профиль С-образный L=2000 мм" Кол-во: 9

"Позиция 190" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 11

"Позиция 191" "Швеллер оцинкованный, 6,5" Кол-во: 8

"Позиция 192" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 50

"Позиция 193" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 30

"Позиция 194" "Хомут для крепления трубы 25х3,2" Кол-во: 46

"Позиция 195" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 13

"Позиция 196" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 13

"Позиция 197" "Консоль вертикальная, горячий цинк, L=1200мм" Кол-во: 1

"Позиция 198" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, L=400мм" Кол-во: 24

"Позиция 199" "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=250мм" Кол-во: 24

"Позиция 200" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 9

"Позиция 201" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 9

"Позиция 202" "Профиль С-образный L=2000 мм" Кол-во: 5

"Позиция 203" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 11

"Позиция 204" "Швеллер оцинкованный, 6,5" Кол-во: 9

"Позиция 205" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 50

"Позиция 206" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 30

"Позиция 207" "Хомут для крепления трубы 25х3,2" Кол-во: 26

"Позиция 208" "Консоль вертикальная СТР-3С-1200, горячий цинк, L=1200мм" Кол-во: 4

"Позиция 209" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 12

"Позиция 210" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 12

"Позиция 211" "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)" Кол-во: 30

"Позиция 212" "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм" Кол-во: 30

"Позиция 213" "Профиль С-образный L=2000 мм" Кол-во: 7

"Позиция 214" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 15

"Позиция 215" "Профиль перфорированный СР6325-1500, ширина 60мм, высота 32мм, длина 1500мм, толщина металла 2,5мм" Кол-во: 4

"Позиция 216" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 100

"Позиция 217" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 44

"Позиция 218" "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)" Кол-во: 24

"Позиция 219" "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)" Кол-во: 30

"Позиция 220" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 4

"Позиция 221" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 4

"Позиция 222" "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)" Кол-во: 7

"Позиция 223" "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм" Кол-во: 7

"Позиция 224" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 7

"Позиция 225" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 16

"Позиция 226" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 10

"Позиция 227" "Хомут для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 16

"Позиция 228" "Скоба для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 48

"Позиция 229" "Скоба для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 15

"Позиция 230" "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)" Кол-во: 8

"Позиция 231" "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)" Кол-во: 7

"Позиция 232" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 10

"Позиция 233" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 10

"Позиция 234" "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)" Кол-во: 30

"Позиция 235" "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм" Кол-во: 30

"Позиция 236" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 3

"Позиция 237" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 16

"Позиция 238" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 10

"Позиция 239" "Хомут для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 9

"Позиция 240" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=1200мм" Кол-во: 30

"Позиция 241" "Консоль т.=2,0мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=450мм" Кол-во: 150

"Позиция 242" "Перфорированный лоток, 50х400х3000мм, гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 16

"Позиция 243" "Крышка на прямой лоток 400х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 16

"Позиция 244" "Перфорированный лоток, 50х200х3000мм, гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 10

"Позиция 245" "Крышка на прямой лоток 200х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 10

"Позиция 246" "Ответвитель Т-образный с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 2

"Позиция 247" "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 4

"Позиция 248" "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 2

"Позиция 249" "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)" Кол-во: 40

"Позиция 250" "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт., СГ8-2шт., СШ8-2шт.)" Кол-во: 150

"Позиция 251" "Хомут кабельный тройной, диаметр кабеля 35-55мм" Кол-во: 40

"Позиция 252" "Хомут кабельный одинарный, диаметр кабеля 40-60мм" Кол-во: 10

"Позиция 253" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 30

"Позиция 254" "Шпилька резьбовая М8х2000" Кол-во: 20

"Позиция 255" "Короб прямой 100х50х3000, т. 1,5мм" Кол-во: 440

"Позиция 256" "Угол горизонтальный с крышкой 100х50" Кол-во: 10

"Позиция 257" "Т-образный отвод с крышкой, т. 1,5мм" Кол-во: 4

"Позиция 258" "Соединитель лотка шарнирный" Кол-во: 8

"Позиция 259" "Гайка оцинкованная обыкновенная М8" Кол-во: 150

"Позиция 260" "Шайба М8" Кол-во: 150

"Позиция 261" "Хомут для трубы" Кол-во: 150

"Позиция 262" "Болт с шестигранной головкой М8х25" Кол-во: 90

"Позиция 263" "Рукав гибкий металлический ∅25мм" Кол-во: 40

"Позиция 264" "Термоусаживаемая трубка с клеем" Кол-во: 40

"Позиция 265" "Наконечник кабельный 6-6-4-М-УХЛ3" Кол-во: 14

"Позиция 266" "Кабельная проходка в составе: Стальная рама GH 2x3 AISI316; Дополнительная рама GE 2x3; RM 20w40; RM 30; RM 40 10-32; Резино-метал. Зажим 120мм AISI 316 в комплекте; Стальная пластина 120 AISI 316." Кол-во: 1

"Позиция 267" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 6

"Позиция 268" "Хомут для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 40

"Позиция 269" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=400мм" Кол-во: 540

"Позиция 270" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=600мм" Кол-во: 270

"Позиция 271" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=800мм" Кол-во: 40

"Позиция 272" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=1000мм" Кол-во: 130

"Позиция 273" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=1200мм" Кол-во: 80

"Позиция 274" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=1400мм" Кол-во: 150

"Позиция 275" "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=250мм" Кол-во: 560

"Позиция 276" "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=450мм" Кол-во: 1650

"Позиция 277" "Подвес потолочный, L=200мм" Кол-во: 25

"Позиция 278" "Перфорированный лоток, 50х200х3000мм, гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 230

"Позиция 279" "Крышка на прямой лоток 200х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 230

"Позиция 280" "Лоток листовой перфорированный замковый, т.=1,2мм, гор. Цинк, 80х400х3000мм" Кол-во: 500

"Позиция 281" "Крышка на прямой лоток 400х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 500

"Позиция 282" "Ответвитель Т-образный с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 10

"Позиция 283" "Ответвитель Т-образный с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 26

"Позиция 284" "Угол вертикальный спуск 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 4

"Позиция 285" "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 19

"Позиция 286" "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 25

"Позиция 287" "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт., СГ8-2шт., СШ8-2шт.)" Кол-во: 2050

"Позиция 288" "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. Цинк" Кол-во: 1292

"Позиция 289" "Соединитель лотков шарнирный т.=2мм" Кол-во: 160

"Позиция 290" "Болт с шестигранной головкой М8х50" Кол-во: 20

"Позиция 291" "Гайка шестигранная М8, 100шт" Кол-во: 70

"Позиция 292" "Шайба с узкими полями DIN 125 М8, 100шт" Кол-во: 70

"Позиция 293" "Резьбовой крепежный элемент РКН-20" Кол-во: 6

"Позиция 294" "Резьбовой крепежный элемент РКН-25" Кол-во: 115

"Позиция 295" "Резьбовой крепежный элемент РКН-32" Кол-во: 50

"Позиция 296" "Профиль зетовый т.=2мм, L=2000мм" Кол-во: 13

"Позиция 297" "Шпилька резьбовая М6х2000" Кол-во: 12

"Позиция 298" "П-профиль перфорированный, L=1500мм" Кол-во: 4

"Позиция 299" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 12

"Позиция 300" "Хомут для крепления трубы 25х3,2" Кол-во: 285

"Позиция 301" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 2

"Позиция 302" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 2

"Позиция 303" "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)" Кол-во: 4

"Позиция 304" "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм" Кол-во: 4

"Позиция 305" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 3

"Позиция 306" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 16

"Позиция 307" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 9

"Позиция 308" "Хомут для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 5

"Позиция 309" "Скоба для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 9

"Позиция 310" "Скоба для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 7

"Позиция 311" "Шпилька резьбовая М6х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 312" "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)" Кол-во: 4

"Позиция 313" "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)" Кол-во: 4

"Позиция 314" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 4

"Позиция 315" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 4

"Позиция 316" "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)" Кол-во: 10

"Позиция 317" "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм" Кол-во: 10

"Позиция 318" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 3

"Позиция 319" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 16

"Позиция 320" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 8

"Позиция 321" "Хомут для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 6

"Позиция 322" "Скоба для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 8

"Позиция 323" "Скоба для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 6

"Позиция 324" "Шпилька резьбовая М6х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 325" "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)" Кол-во: 8

"Позиция 326" "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)" Кол-во: 10

"Позиция 327" "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов" Кол-во: 4

"Позиция 328" "Крышка для лотка гор. цинк" Кол-во: 4

"Позиция 329" "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)" Кол-во: 12

"Позиция 330" "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм" Кол-во: 12

"Позиция 331" "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм" Кол-во: 3

"Позиция 332" "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290" Кол-во: 16

"Позиция 333" "Хомут для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 8

"Позиция 334" "Хомут для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 6

"Позиция 335" "Скоба для крепления трубы 20х2,8" Кол-во: 6

"Позиция 336" "Скоба для крепления трубы 40х3,5" Кол-во: 6

"Позиция 337" "Шпилька резьбовая М6х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 338" "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)" Кол-во: 8

"Позиция 339" "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)" Кол-во: 12

"Позиция 340" "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=400мм" Кол-во: 660

"Позиция 341" "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=200мм" Кол-во: 660

"Позиция 342" "Перфорированный лоток, 50х200х3000мм, гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 230

"Позиция 343" "Крышка на прямой лоток 200х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 230

"Позиция 344" "Ответвитель Т-образный с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 25

"Позиция 345" "Угол вертикальный спуск 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 6

"Позиция 346" "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами" Кол-во: 10

"Позиция 347" "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)" Кол-во: 440

"Позиция 348" "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт., СГ8-2шт., СШ8-2шт.)" Кол-во: 30

"Позиция 349" "Соединитель лотков шарнирный т.=2мм" Кол-во: 20

"Позиция 350" "Гайка шестигранная М8, 100шт" Кол-во: 1

"Позиция 351" "Шайба с узкими полями DIN 125 М8, 100шт" Кол-во: 1

"Позиция 352" "Резьбовой крепежный элемент РКН-25" Кол-во: 50

"Позиция 353" "Резьбовой крепежный элемент РКН-32" Кол-во: 4

"Позиция 354" "Профиль зетовый т.=2мм, L=2000мм" Кол-во: 16

"Позиция 355" "Шпилька резьбовая М6х2000" Кол-во: 16

"Позиция 356" "Хомут для крепления трубы 25х3,2" Кол-во: 55