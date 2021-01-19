www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика кабеленесущих конструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
Контактный телефон
+7 34949 3-24-81
Факс
+7 34949 3-24-11
Адрес электронной почты
Isaev@pur.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исаев Юрий Федорович
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабеленесущих конструкций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 15:45 GMT +329.12.2020 15:4529.12.2020 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеленесущих конструкцийг. Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 15:4529.12.2020 15:4529.12.2020 15:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048905Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеленесущих конструкцийг. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 14:0022.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048905Подведение итогов не позднее Поставка кабеленесущих конструкцийг. Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеленесущих конструкций
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, Сысконсыньинский лицензионный участок склад АО «НОВАТЭК-Пур»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
27.3
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 37
Кол-во: 16
Кол-во: 26
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 48
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 25
Кол-во: 13
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 31
Кол-во: 13
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 122
Кол-во: 177
Кол-во: 184
Кол-во: 217
Кол-во: 750
Кол-во: 110
Кол-во: 58
Кол-во: 16
Кол-во: 152
Кол-во: 32
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 39
Кол-во: 57
Кол-во: 12
Кол-во: 14
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 32
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 230
Кол-во: 690
Кол-во: 20
Кол-во: 230
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 510
Кол-во: 510
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 36
Кол-во: 23
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 95
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 600
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 15
Кол-во: 292
Кол-во: 38
Кол-во: 32
Кол-во: 112
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 65
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 25
Кол-во: 16
Кол-во: 70
Кол-во: 14
Кол-во: 18
Кол-во: 150
Кол-во: 54
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 11
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 46
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 11
Кол-во: 9
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 26
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 44
Кол-во: 24
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 48
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 30
Кол-во: 150
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 150
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 440
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 90
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 540
Кол-во: 270
Кол-во: 40
Кол-во: 130
Кол-во: 80
Кол-во: 150
Кол-во: 560
Кол-во: 1650
Кол-во: 25
Кол-во: 230
Кол-во: 230
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 26
Кол-во: 4
Кол-во: 19
Кол-во: 25
Кол-во: 2050
Кол-во: 1292
Кол-во: 160
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 6
Кол-во: 115
Кол-во: 50
Кол-во: 13
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 285
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 660
Кол-во: 660
Кол-во: 230
Кол-во: 230
Кол-во: 25
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 440
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 55
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.