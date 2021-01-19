Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выбор поставщика кабеленесущих конструкций

    Выбор поставщика кабеленесущих конструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 15:4529.12.2020 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеленесущих конструкцийг. Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1537_ЗП

    Наименование закупки

    Выбор поставщика кабеленесущих конструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Транспортная_схема_завоза_грузов_на_ССМ.pdf

    00.00.01_Документация_о_закупке__1537_ЗП_.docx

    Информация_о_результатах_закупки_ЭТП_ГПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Юридический адрес

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Контактный телефон

    +7 34949 3-24-81

    Факс

    +7 34949 3-24-11

    Адрес электронной почты

    Isaev@pur.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исаев Юрий Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеленесущих конструкций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:45 GMT +329.12.2020 15:4529.12.2020 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеленесущих конструкцийг. Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 15:4529.12.2020 15:4529.12.2020 15:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048905Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеленесущих конструкцийг. Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 14:0022.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048905Подведение итогов не позднее Поставка кабеленесущих конструкцийг. Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048905Подведение итогов не позднее Поставка кабеленесущих конструкцийг. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеленесущих конструкций

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, Сысконсыньинский лицензионный участок склад АО «НОВАТЭК-Пур»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями, указанными в Проекте договора оплата Товара производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Товара (партии Товара) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара при наличии у Покупателя оригинала Договора и получения Покупателем оригиналов документов; транспортные расходы включаются в стоимость Товара Сроки поставки продукции – февраль 2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Адрес местонахождения

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    03.00.03_форма_ТП__1537_ЗП_.xlsx

    19.01.2021

    00.00.08_Положение_о_пропускном_и_внутриобъектовом_режимах_ССМ.pdf

    19.01.2021

    00.00.03_Сводная_заказная_спец_я__1537_ЗП__от_25.12.2020.xlsx

    19.01.2021

    03.00.01_форма_ТКП__1537_ЗП_.xlsx

    19.01.2021

    00.00.03_Сводная_заказная_спец_я__1537_ЗП__от_22.12.2020.xlsx

    19.01.2021

    01.00.01_Формы_для_заполнения_1537_ЗП.rar

    19.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833538/name/600abeb2bcf3a2.85763627

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм короба, s=1,1мм крышки, гор. цинк., "

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Полка кабельная 250 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Профиль зетовый, 2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 200х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Отвод Т-образный с крышкой 200x65, S=1,5мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк."

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Полка кабельная 250 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "Полка кабельная 450 мм"

    Кол-во: 37

    "Позиция 15"

    "Стойка кабельная 400 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Подвес потолочный"

    Кол-во: 26

    "Позиция 17"

    "Соединитель переходной по ширине"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Полоса перфорированная 40*2,0*2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Профиль зетовый, 2000 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Скоба двухлапковая с Ду12"

    Кол-во: 48

    "Позиция 22"

    "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Полоса перфорированная 40*2,0*2000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 200х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Отовод Т-образный с крышкой со сменой направления толщина s=1,5мм, гор. цинк., 200х65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Профиль зетовый 60х40х40 L=2000мм, горячее цинкование"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Шпилька резьбовая оцинкованная М6х1000"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 200х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Полка кабельная 250 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 37"

    "Полка кабельная 450 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 38"

    "Стойка кабельная 300мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Профиль зетовый 60х40х40 L=2000мм, горячее цинкование"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Шпилька резьбовая оцинкованная М6х1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Консоль вертикальная СТР-5С 1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Полка кабельная 450 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Полка кабельная 350 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 47"

    "Полка кабельная 450 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 48"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 13

    "Позиция 49"

    "Полка кабельная 250 мм"

    Кол-во: 31

    "Позиция 50"

    "Полка кабельная 450 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 51"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 24

    "Позиция 52"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк."

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Полка кабельная 450 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Профиль зетовый, 2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Шпилька резьбовая М6х1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Полоса перфорированная 40*2,0*2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 400х100х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 122

    "Позиция 64"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 200х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 177

    "Позиция 65"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 184

    "Позиция 66"

    "Разделитель лотковый 65х3000мм"

    Кол-во: 217

    "Позиция 67"

    "Полка кабельная 450 мм"

    Кол-во: 750

    "Позиция 68"

    "Полка кабельная 250 мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 69"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 58

    "Позиция 70"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 16

    "Позиция 71"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 152

    "Позиция 72"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 32

    "Позиция 73"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 400х100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 200х100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 200х65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65"

    Кол-во: 9

    "Позиция 78"

    "Соединитель СЛПР соединитель переходной по ширине т.=1,2мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Соединитель СЛПР соединитель переходной по ширине т.=1,2мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Соединитель переходный по высоте т.=1,2 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "Соединитель переходный по высоте т.=1,2 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Соединитель переходный по высоте т.=1,2 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Подвес потолочный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 84"

    "Профиль зетовый, 2000 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Шпилька резьбовая М6х1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Короб листовой перфорированный 100х65х3000 в комплекте с крышкой осн.т.=1,5мм, кр.т.=1,5мм, гор. цинк"

    Кол-во: 39

    "Позиция 87"

    "Полка кабельная 250 мм, т.=1,5мм, гор. цинк"

    Кол-во: 57

    "Позиция 88"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 12

    "Позиция 89"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 14

    "Позиция 90"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Подвес потолочный с осн. 100мм, гор. цинк."

    Кол-во: 7

    "Позиция 92"

    "Профиль зетовый 60х40х40 L=2000мм, горячее цинкование"

    Кол-во: 7

    "Позиция 93"

    "Шпилька резьбовая оцинкованная М6х1000"

    Кол-во: 24

    "Позиция 94"

    "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Полоса перфорированная 40*2,0*2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Скоба двухлапковая для металлорукава ∅27мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 97"

    "Скоба двухлапковая для трубы ∅34мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Хомут для крепления трубы ∅27мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "Хомут для крепления трубы ∅34мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "Гайка установочная (заземляющая) К482"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Короб листовой, перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, S=1,2, гор. цинк"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Полка кабельная (горячее цинкование) длиной 450 мм, КН-13, S=1,5 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 103"

    "Соединитель лотка угловой, S=1,2, гор. цинк"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Соединитель лотка шарнирный, S=2, гор. цинк"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Отвод Т-образный с крышкой 100х65мм, S=1,5, гор. цинк"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 230

    "Позиция 107"

    "Полка кабельная 400 мм"

    Кол-во: 690

    "Позиция 108"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 230

    "Позиция 110"

    "Отовод Т-образный с крышкой толщина s=1,5мм, гор. цинк., 100х65"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "L-профиль перфорированный 50х36, L=2000мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Лоток неперфорированный (горячее цинкование), L=3000"

    Кол-во: 510

    "Позиция 113"

    "Крышка лотка неперфорированного (горячее цинкование) основанием 100, L=3000"

    Кол-во: 510

    "Позиция 114"

    "Угол горизонтальный 90° 100х100 (горячее цинкование)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 115"

    "Крышка на угол горизонтальный 90° основанием 100 (горячее цинкование)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 116"

    "Секция тройниковая 100х100 (горячее цинкование)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 117"

    "Крышка секции тройниковой основанием 100 (горячее цинкование)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 118"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 36

    "Позиция 119"

    "Разделитель лотковый 65x3000 мм, s=1,0мм, гор. цинк."

    Кол-во: 23

    "Позиция 120"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк."

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Полка кабельная 450 мм"

    Кол-во: 95

    "Позиция 124"

    "Профиль зетовый, 2000 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Шпилька резьбовая М6х1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 126"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Разделитель лотковый 65x3000 мм, s=1,0мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Отвод Т-образный с крышкой 100x65, S=1,5мм, гор. цинк."

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Профиль зетовый, 2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Шпилька резьбовая М6х1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Полоса перфорированная 40*2,0*2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Разделитель лотковый 65x3000 мм, s=1,0мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Профиль зетовый, 2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Шпилька резьбовая М6х1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Полоса перфорированная 40*2,0*2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Короб листовой перфорированный в комплекте с крышкой 100х65х3000мм, s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Разделитель лотковый 65x3000 мм, s=1,0мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Соединитель лотка угловой s=1,2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Соединитель лотка шарнирный, s=2мм, гор. цинк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Профиль зетовый, 2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Шпилька резьбовая М6х1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 149"

    "Швеллер перфорированный 80х40, S2,5, L=2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Полоса перфорированная 40*2,0*2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Полка кабельная (горячее цинкование) длиной 450 мм, КН-13, S=1,5 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 152"

    "Соединитель лотка угловой, S=1,2, гор. цинк"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Соединитель лотка шарнирный, S=2, гор. цинк"

    Кол-во: 200

    "Позиция 154"

    "Угол Т-образный (горячее цинкование), S=1,5 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 155"

    "Короб кабельный неперфорированный 100х65 (горячее цинкование), L=3000, S=1,5 мм"

    Кол-во: 292

    "Позиция 156"

    "Короб кабельный неперфорированный 200х65 (горячее цинкование), L=3000, S=1,5 мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 157"

    "Соединитель лотка угловой, s=1,2мм (горячее цинкование)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 158"

    "Соединитель лотка шарнирный, т.=2 мм"

    Кол-во: 112

    "Позиция 159"

    "Угол Т-образный (горячее цинкование), S=1,5 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 160"

    "Соединитель СЛПР переходной по ширине т.=1,2мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Профиль квадратный 80х80х4,0, L=2500мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Профиль зетовый 60х40х40, L=2000мм, горячее цинкование УТ1,5"

    Кол-во: 16

    "Позиция 163"

    "L-профиль перфорированный 50х36, L=2000мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 164"

    "Консоль вертикальная СТР-3С-1200, горячий цинк, L=1200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Консоль вертикальная СТР-3С-600, горячий цинк, L=600мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 166"

    "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=200мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 167"

    "Подвес потолочный, L=200мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 168"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 20

    "Позиция 170"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 171"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 12

    "Позиция 172"

    "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 174"

    "П-образный профиль, перфорированный, L=600мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 175"

    "Профиль С-образный L=2000 мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 176"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 177"

    "Швеллер оцинкованный L=1500мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 178"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 150

    "Позиция 179"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 54

    "Позиция 180"

    "Хомут для крепления трубы 25х3,2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 181"

    "Консоль вертикальная, горячий цинк, L=1200мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, L=400мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 183"

    "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=250мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=150мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 185"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "Профиль С-образный L=2000 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 190"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 191"

    "Швеллер оцинкованный, 6,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 192"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 50

    "Позиция 193"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 194"

    "Хомут для крепления трубы 25х3,2"

    Кол-во: 46

    "Позиция 195"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 13

    "Позиция 196"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 13

    "Позиция 197"

    "Консоль вертикальная, горячий цинк, L=1200мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, L=400мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 199"

    "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=250мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 200"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 9

    "Позиция 201"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 9

    "Позиция 202"

    "Профиль С-образный L=2000 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 203"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 204"

    "Швеллер оцинкованный, 6,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 205"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 50

    "Позиция 206"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 207"

    "Хомут для крепления трубы 25х3,2"

    Кол-во: 26

    "Позиция 208"

    "Консоль вертикальная СТР-3С-1200, горячий цинк, L=1200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 210"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 12

    "Позиция 211"

    "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 212"

    "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 213"

    "Профиль С-образный L=2000 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 214"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 215"

    "Профиль перфорированный СР6325-1500, ширина 60мм, высота 32мм, длина 1500мм, толщина металла 2,5мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 100

    "Позиция 217"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 44

    "Позиция 218"

    "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 219"

    "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 220"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 223"

    "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 224"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 225"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 16

    "Позиция 226"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "Хомут для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 16

    "Позиция 228"

    "Скоба для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 48

    "Позиция 229"

    "Скоба для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 230"

    "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 231"

    "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 232"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 235"

    "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 236"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 237"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 16

    "Позиция 238"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Хомут для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 240"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=1200мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 241"

    "Консоль т.=2,0мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=450мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 242"

    "Перфорированный лоток, 50х400х3000мм, гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 16

    "Позиция 243"

    "Крышка на прямой лоток 400х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 16

    "Позиция 244"

    "Перфорированный лоток, 50х200х3000мм, гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Крышка на прямой лоток 200х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "Ответвитель Т-образный с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 250"

    "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт., СГ8-2шт., СШ8-2шт.)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 251"

    "Хомут кабельный тройной, диаметр кабеля 35-55мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 252"

    "Хомут кабельный одинарный, диаметр кабеля 40-60мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 254"

    "Шпилька резьбовая М8х2000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 255"

    "Короб прямой 100х50х3000, т. 1,5мм"

    Кол-во: 440

    "Позиция 256"

    "Угол горизонтальный с крышкой 100х50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 257"

    "Т-образный отвод с крышкой, т. 1,5мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "Соединитель лотка шарнирный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 259"

    "Гайка оцинкованная обыкновенная М8"

    Кол-во: 150

    "Позиция 260"

    "Шайба М8"

    Кол-во: 150

    "Позиция 261"

    "Хомут для трубы"

    Кол-во: 150

    "Позиция 262"

    "Болт с шестигранной головкой М8х25"

    Кол-во: 90

    "Позиция 263"

    "Рукав гибкий металлический ∅25мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 264"

    "Термоусаживаемая трубка с клеем"

    Кол-во: 40

    "Позиция 265"

    "Наконечник кабельный 6-6-4-М-УХЛ3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 266"

    "Кабельная проходка в составе: Стальная рама GH 2x3 AISI316; Дополнительная рама GE 2x3; RM 20w40; RM 30; RM 40 10-32; Резино-метал. Зажим 120мм AISI 316 в комплекте; Стальная пластина 120 AISI 316."

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 268"

    "Хомут для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 269"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=400мм"

    Кол-во: 540

    "Позиция 270"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=600мм"

    Кол-во: 270

    "Позиция 271"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=800мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 272"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=1000мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 273"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=1200мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 274"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=1400мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 275"

    "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=250мм"

    Кол-во: 560

    "Позиция 276"

    "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=450мм"

    Кол-во: 1650

    "Позиция 277"

    "Подвес потолочный, L=200мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 278"

    "Перфорированный лоток, 50х200х3000мм, гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 230

    "Позиция 279"

    "Крышка на прямой лоток 200х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 230

    "Позиция 280"

    "Лоток листовой перфорированный замковый, т.=1,2мм, гор. Цинк, 80х400х3000мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 281"

    "Крышка на прямой лоток 400х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 500

    "Позиция 282"

    "Ответвитель Т-образный с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 10

    "Позиция 283"

    "Ответвитель Т-образный с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 26

    "Позиция 284"

    "Угол вертикальный спуск 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 285"

    "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 19

    "Позиция 286"

    "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 25

    "Позиция 287"

    "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт., СГ8-2шт., СШ8-2шт.)"

    Кол-во: 2050

    "Позиция 288"

    "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. Цинк"

    Кол-во: 1292

    "Позиция 289"

    "Соединитель лотков шарнирный т.=2мм"

    Кол-во: 160

    "Позиция 290"

    "Болт с шестигранной головкой М8х50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 291"

    "Гайка шестигранная М8, 100шт"

    Кол-во: 70

    "Позиция 292"

    "Шайба с узкими полями DIN 125 М8, 100шт"

    Кол-во: 70

    "Позиция 293"

    "Резьбовой крепежный элемент РКН-20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 294"

    "Резьбовой крепежный элемент РКН-25"

    Кол-во: 115

    "Позиция 295"

    "Резьбовой крепежный элемент РКН-32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 296"

    "Профиль зетовый т.=2мм, L=2000мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 297"

    "Шпилька резьбовая М6х2000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 298"

    "П-профиль перфорированный, L=1500мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 299"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 12

    "Позиция 300"

    "Хомут для крепления трубы 25х3,2"

    Кол-во: 285

    "Позиция 301"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 2

    "Позиция 303"

    "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 304"

    "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 305"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 306"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 16

    "Позиция 307"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 9

    "Позиция 308"

    "Хомут для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 309"

    "Скоба для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 9

    "Позиция 310"

    "Скоба для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 311"

    "Шпилька резьбовая М6х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 312"

    "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 313"

    "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 314"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 315"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 316"

    "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 317"

    "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 318"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 319"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 16

    "Позиция 320"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 321"

    "Хомут для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 322"

    "Скоба для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 323"

    "Скоба для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 324"

    "Шпилька резьбовая М6х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 325"

    "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 326"

    "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 327"

    "Лоток перфорированный, гор.цинк т.=1,2, с комплектом метизов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 328"

    "Крышка для лотка гор. цинк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 329"

    "Консоль, гор. цинк, (в компл. с метизами)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 330"

    "П-образный профиль, перфорированный, L=400мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 331"

    "Профиль зетовый, цУТ1,5 L=2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 332"

    "Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х290"

    Кол-во: 16

    "Позиция 333"

    "Хомут для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 334"

    "Хомут для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 335"

    "Скоба для крепления трубы 20х2,8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 336"

    "Скоба для крепления трубы 40х3,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 337"

    "Шпилька резьбовая М6х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 338"

    "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 339"

    "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт.,СГ8-2шт.,СШ8-2шт.)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 340"

    "П-профиль перфорированный т.=2,5мм, гор. цинк, L=400мм"

    Кол-во: 660

    "Позиция 341"

    "Консоль т.=1,5мм, гор. цинк в комплекте с метизами М8, L=200мм"

    Кол-во: 660

    "Позиция 342"

    "Перфорированный лоток, 50х200х3000мм, гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 230

    "Позиция 343"

    "Крышка на прямой лоток 200х3000 гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 230

    "Позиция 344"

    "Ответвитель Т-образный с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 25

    "Позиция 345"

    "Угол вертикальный спуск 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 346"

    "Угол горизонтальный 90 с крышкой гор. цинк в комплекте с соединителями и метизами"

    Кол-во: 10

    "Позиция 347"

    "Соединитель лотка т.=1,2мм, гор. цинк (в компл.)"

    Кол-во: 440

    "Позиция 348"

    "Комплект крепления короба к консоли, оцинк (СБ8-25-2шт., СГ8-2шт., СШ8-2шт.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 349"

    "Соединитель лотков шарнирный т.=2мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 350"

    "Гайка шестигранная М8, 100шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Шайба с узкими полями DIN 125 М8, 100шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Резьбовой крепежный элемент РКН-25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 353"

    "Резьбовой крепежный элемент РКН-32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 354"

    "Профиль зетовый т.=2мм, L=2000мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 355"

    "Шпилька резьбовая М6х2000"

    Кол-во: 16

    "Позиция 356"

    "Хомут для крепления трубы 25х3,2"

    Кол-во: 55

    "Позиция 357"

    "Кабель-канал (короб) в комплекте с крышкой сечением 40х25, цвет белый, длина 2 м"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СМТ №16
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211083859
    № 00011 Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для объектов СМТ-16
    № 00011 Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для объектов СМТ-16
    593977
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 499 924
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СМТ №16
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083811
    № 00012 Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для СМП-178
    № 00012 Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для СМП-178
    594074
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    879 468
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213355
    Закупка электротехнических материалов
    Закупка электротехнических материалов
    587538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211075074
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 032/01.22/МИ по отбору организации для поставки провода установочного ПВ1 4
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 032/01.22/МИ по отбору организации...
    592651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    615 060
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211075047
    МИ №16580/МИ - Электрооборудование и запасные части к нему для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100736)
    МИ №16580/МИ - Электрооборудование и запасные части к нему для нужд филиалов ПАО "ОГК-2"...
    592642
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    103 587 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32111006262
    Поставка кабельно-проводниковой продукции, годовая потребность на 2022 г. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции, годовая потребность на 2022 г. для нужд ООО...
    580961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    8 026 031
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Теплосеть
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32110986262
    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора поставки электротехнической продукции для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год» (9 лотов).
    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего...
    580792
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 717 672
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить