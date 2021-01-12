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Номер извещения
32009828136
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (KIP 7100, Konica Minolta BIZHUB 601, Konica Minolta BIZHUB PRO 1100)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
21.12.2020 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-69
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабынина Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (KIP 7100, Konica Minolta BIZHUB 601, Konica Minolta BIZHUB PRO 1100)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 06:00 GMT +312.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828136Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (KIP 7100, Konica Minolta BIZHUB 601, Konica Minolta BIZHUB PRO 1100)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009828136Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (KIP 7100, Konica Minolta BIZHUB 601, Konica Minolta BIZHUB PRO 1100)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время проведения
21.01.2021 11:0021.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009828136Дата и время проведения Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (KIP 7100, Konica Minolta BIZHUB 601, Konica Minolta BIZHUB PRO 1100)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 11:0021.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828136Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (KIP 7100, Konica Minolta BIZHUB 601, Konica Minolta BIZHUB PRO 1100)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.202121.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828136Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (KIP 7100, Konica Minolta BIZHUB 601, Konica Minolta BIZHUB PRO 1100)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (KIP 7100, Konica Minolta BIZHUB 601, Konica Minolta BIZHUB PRO 1100)
Начальная цена
1 209 432,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 КОМПЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
95.11.10
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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