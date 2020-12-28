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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по тестированию сотрудников ООО "А-Техникс" на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019 для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по тестированию сотрудников ООО "А-Техникс" на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019 для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828163Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по тестированию сотрудников ООО "А-Техникс" на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009828163

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по тестированию сотрудников ООО "А-Техникс" на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019 для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 18:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_СМП_1250_2020.docx

    32009828163_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1152

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MMPavlov@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов М. М.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по тестированию сотрудников ООО "А-Техникс" на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828163Подведение итогов не позднее Оказание услуг по тестированию сотрудников ООО "А-Техникс" на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по тестированию сотрудников ООО "А-Техникс" на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019

    Начальная цена

    2 606 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО, г. Химки, Аэропорт Шереметьево, Ангар № 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки товара/оказания услуг/выполнения работ: 12 месяцев. Услуги оказываются поэтапно, по заявкам Заказчика (100 человек в месяц). Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара/оказания услуг/выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    86.90.15.000

    Услуги медицинских лабораторий

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828176/name/6001541219f050.03568677

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по тестированию сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019"

    Кол-во: 1200.00000

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