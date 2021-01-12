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    Главная / Торги / Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)

    Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828170Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009828170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    758/65-А

    Наименование закупки

    Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    21.12.2020 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Закупочная документация

    Другой документ. Актуальный проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 06:00 GMT +312.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828170Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009828170Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    21.01.2021 11:0021.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009828170Дата и время проведения Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 16:0021.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828170Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828170Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)

    Начальная цена

    1 184 121,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Стоимость оказанных Услуг по настоящему Договору определяется ежемесячно исходя из фактического количества штук (отпечатков) изготовленных за месяц на каждой единице оборудования. Стоимость оказанных Услуг за 1 месяц рассчитывается, как произведение цены одной штуки (отпечатка) на фактическое количество напечатанных штук (отпечатков) за 1 месяц на каждой единице оборудования. Оплата комплекса услуг производится ежемесячно в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента приемки Заказчиком оказанных услуг. Датой приемки считается дата подписания Заказчиком акта оказанных услуг. На основании подписанного Заказчиком акта оказанных услуг выставляются счета на оплату обслуживания и детализация по счету в конце месяца обслуживания, в соответствии с фактическим количеством изготовленных отпечатков. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае, если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа об оказании услуг по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; по заявкам Заказчика; С 01 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в соответствии со спецификацией и техническим заданием (Приложения №1 и №2) к проекту договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.11

    Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс услуг по техническому обслуживанию множительной техники (Oce TDS700, Oce CW-700, Canon 8285 PRO, Осе PlotWave 750, Canon iR ADV 8585)"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    05.02.2021 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
    Санкт-Петербург город
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