Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Стоимость оказанных Услуг по настоящему Договору определяется ежемесячно исходя из фактического количества штук (отпечатков) изготовленных за месяц на каждой единице оборудования. Стоимость оказанных Услуг за 1 месяц рассчитывается, как произведение цены одной штуки (отпечатка) на фактическое количество напечатанных штук (отпечатков) за 1 месяц на каждой единице оборудования. Оплата комплекса услуг производится ежемесячно в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента приемки Заказчиком оказанных услуг. Датой приемки считается дата подписания Заказчиком акта оказанных услуг. На основании подписанного Заказчиком акта оказанных услуг выставляются счета на оплату обслуживания и детализация по счету в конце месяца обслуживания, в соответствии с фактическим количеством изготовленных отпечатков. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае, если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа об оказании услуг по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; по заявкам Заказчика; С 01 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в соответствии со спецификацией и техническим заданием (Приложения №1 и №2) к проекту договора.