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Номер извещения
32009833303
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
+7 8152 48-51-55
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Denis.Korolkov@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корольков Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
В соответствии с Извещением о закупке
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Извещением о закупке
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 09:0030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009833303Дата и время вскрытия заявок Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Извещением о закупке
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»
Начальная цена
3 037 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
05.10.10.131
05.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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