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    Главная / Торги / Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Извещением о закупкеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009833303

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_к_Извещению_о_закупке__Проект_договора_.pdf

    Приложение___1_к_Извещению_о_закупке__Проект_договора_.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Извещение_о_закупке.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    +7 8152 48-51-55

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Denis.Korolkov@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корольков Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с Извещением о закупке

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Извещением о закупке

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 09:0030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009833303Дата и время вскрытия заявок Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Извещением о закупке

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 23:5929.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833303Подведение итогов не позднее Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»В соответствии с Извещением о закупке

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

    Начальная цена

    3 037 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Классификатор ОКПД2

    05.10.10.131

    Уголь марки Д - длиннопламенный

    Классификатор ОКВЭД2

    05.10

    Добыча и обогащение угля и антрацита

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка угля марки ДПК для нужд Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»"

    Кол-во: 1.0

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