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    Главная / Торги / Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.

    Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 18:0011.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048708Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048708

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    199/ГНП сеть/21.12.2020/ОЗПэ

    Наименование закупки

    Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 18:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_5_1_на_сайт.docx

    Документация_кофе.doc

    Извещение.doc

    Приложение_2_Техническое_задание.docx

    Приложение___1_к_ТЗ.jpg

    Приложение___2_к_ТЗ.jpg

    Приложение___3_к_ТЗ.jpg

    Приложение_1_Проект_договора.pdf

    Приложение___5_к_ТЗ.pdf

    Приложение___4_к_ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 863 303-11-00 доб. 2633

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганчева Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 18:00 GMT +311.01.2021 18:0011.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048708Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 18:0011.01.2021 18:0011.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048708Дата и время вскрытия заявок Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048708Подведение итогов не позднее Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048708Подведение итогов не позднее Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования.

    Начальная цена

    31 614 264,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    52.1

    Услуги по складированию и хранению

    47.1

    Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/848984/name/60267bb079fc34.32342973

    12.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ингредиентов для приготовления кофейных напитков для сети АЗС Газпром с предоставлением оборудования"

    Кол-во:

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