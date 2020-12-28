www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009828073
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
21.12.2020 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170100, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Крылова, 40/29
Почтовый адрес
170100, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Крылова, 40/29
Контактный телефон
+7 4822 33-36-39
Факс
+7 4822 33-36-49
Адрес электронной почты
F0691310@tverregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лалаян Георгий Игнатьевич
Место рассмотрения предложений
Тверь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикам
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикам
Начальная цена
24 722 995,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз Тверь
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Тверь
Адрес местонахождения
170100, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Крылова, 40/29
53.10
53.10
Документация лота
Кол-во: 5229060.00000
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