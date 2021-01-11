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    Главная / Торги / Изготовление и поставка полиграфической продукции для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Изготовление и поставка полиграфической продукции для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828124Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка полиграфической продукции для нужд ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009828124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    657/ДСО-20

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка полиграфической продукции для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 18:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ_Полиграфия.doc

    Фоорма_7_Ценовое_предложение.xls

    Проект_Договора.doc

    1.Документация__657_ДСО__СМП.doc

    протокол__015_3_2021_ДСО_от_21.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка полиграфической продукции для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828124Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка полиграфической продукции для нужд ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка полиграфической продукции для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    1 020 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    18.12.12

    Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833141/name/600a87991b5349.85941100

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка полиграфической продукции для нужд ГлавУпДК при МИД России "

    Кол-во: 1.00000

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