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Номер извещения
32009827952
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению лабораторных исследований почвогрунта КОС для нужд АО «ПКС – Водоканал» в 2021 году (№ ВК-236-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
21.12.2020 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Лабораторные исследования почвогрунта КОС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827952Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 12:00GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009827952Дата и время вскрытия заявок Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009827952Дата окончания срока рассмотрения заявок Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827952Подведение итогов не позднее Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторные исследования почвогрунта КОС
Начальная цена
164 620,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
71.20.12.000
71.20.1
Документация лота
Кол-во: 137184.00000
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