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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению лабораторных исследований почвогрунта КОС для нужд АО «ПКС – Водоканал» в 2021 году (№ ВК-236-20).

    Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению лабораторных исследований почвогрунта КОС для нужд АО «ПКС – Водоканал» в 2021 году (№ ВК-236-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827952Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009827952

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-236-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению лабораторных исследований почвогрунта КОС для нужд АО «ПКС – Водоканал» в 2021 году (№ ВК-236-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    21.12.2020 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пр_15_от_28.01.2021.pdf

    2._Конкурсная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лабораторные исследования почвогрунта КОС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827952Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 12:00GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009827952Дата и время вскрытия заявок Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009827952Дата окончания срока рассмотрения заявок Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827952Подведение итогов не позднее Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827952Подведение итогов не позднее Лабораторные исследования почвогрунта КОСПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лабораторные исследования почвогрунта КОС

    Начальная цена

    164 620,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    71.20.12.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.1

    Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837557/name/6012b61c1f5b61.32555604

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лабораторные исследования почвогрунта КОС"

    Кол-во: 137184.00000

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    1
    Регион:
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