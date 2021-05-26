Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба стальная (108х4,0+2⌀32х3,0)-ППУ-ОЦ 315 ТУ 1300-004-91907504-2013 бесшовная горячедеформированная ⌀108х4,0 ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С ГОСТ 19281-2014 изготовленная по группе В, с внутренним антикоррозионным покрытием ТУ 1390-005-91907504-2014 с дополнительным металлизационным покрытием на концах труб, в заводской изоляции понеполиуретаном в защитной оцинкованной оболочке ⌀315, с двумя спутниками для электрообогрева из труб бесшовных горячедеформированных ⌀32х3,0 ГОСТ 8732-78 из стали марки Б20 ГОСТ 8731-74 для выполнения системы электрообогрева АООТ "ЧТПЗ" г.Челябинск ПКП "Трубопромышленная компания" г.Екатеринбург" Кол-во: 190

"Позиция 2" "Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С ГОСТ 19281-2014 изготовленная по группе В, с внутренним антикоррозионным покрытием ⌀108х4,0 ТУ 1390-005-91907504-2014 АООТ "ЧТПЗ" г.Челябинск ПКП "Трубопромышленная компания" г.Екатеринбург" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Труба Ст.(89х3,5+2⌀32х3,0)-ППУ -ОЦ 280 ТУ 1300-004-91907504-2013 стальная бесшовная горячедеформированная ⌀89х3,5 ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С ГОСТ 19281-2014, изготовленная по группе В, с внутренним антикоррозионным покрытием ТУ 1390-005-91907504-2014 с дополнительным металлизационным покрытием на концах труб, в заводской изоляции пенополиуретаном в защитной оцинкованной оболочке ⌀280мм, с двумя спутниками для электрообогрева из труб бесшовных горячедеформированных ⌀32х3,0 ГОСТ 8732-78 из стали марки Б20 ГОСТ 8731-74 для выполнения системы электрообогрева" Кол-во: 90

"Позиция 4" "Труба Ст.(159х5,0-09Г2С+2Ø32х3,0-Б20)-ППУ-ОЦ 355 стальная бесшовная горячедеформированная ТУ 1300-004-91907504-2013 из стали марки 09Г2С ГОСТ 19281-2014 изготовленная по группе В, с внутренним антикоррозионным покрытием ТУ 1390-005-91907504-2014 с дополнительным металлизационным покрытием на концах труб, в заводской изоляции из пенополиуретана, в защитной оцинкованной оболочке Ø355мм, с двумя спутниками для электрообогрева из труб бесшовных горячедеформированных Ø32х3,0 ГОСТ 8732-78 из стали марки Б20 ГОСТ 8731-74 для выполнения системы электрообогрева" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Труба Ст.(273х7,0+2⌀32х3,0)-ППУ -ОЦ 500 ТУ 1300-004-91907504-2013 стальная бесшовная горячедеформированная ⌀273х7,0 ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С ГОСТ 19281-2014, изготовленная по группе В, с внутренним антикоррозионным покрытием ТУ 1390-005-91907504-2014 с дополнительным металлизационным покрытием на концах труб, в заводской изоляции пенополиуретаном в защитной оцинкованной оболочке ⌀500мм, с двумя спутниками для электрообогрева из труб бесшовных горячедеформированных ⌀32х3,0 ГОСТ 8732-78 из стали марки Б20 ГОСТ 8731-74 для выполнения системы электрообогрева" Кол-во: 125

"Позиция 6" "Труба Ст.(108х4,0+2⌀32х3,0)-ППУ -ОЦ 315 ТУ 1300-004-91907504-2013 стальная бесшовная горячедеформированная ⌀108х4,0 ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С ГОСТ 19281-2014, изготовленная по группе В, с внутренним антикоррозионным покрытием ТУ 1390-005-91907504-2014 с дополнительным металлизационным покрытием на концах труб, в заводской изоляции пенополиуретаном в защитной оцинкованной оболочке ⌀315мм, с двумя спутниками для электрообогрева из труб бесшовных горячедеформированных ⌀32х3,0 ГОСТ 8732-78 из стали марки Б20 ГОСТ 8731-74 для выполнения системы электрообогрева" Кол-во: 3650