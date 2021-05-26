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Номер извещения
ГП048698
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27 доб. 8853
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
e.suhodolov@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суходолов Егор Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 14:30 GMT +326.05.2021 14:3026.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукцииНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 21:0031.07.2021 21:0031.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048698Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукцииНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем поставки: Трубная продукция 4 268 м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новый Уренгой ул. Промысловая 29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
24.20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 190
Кол-во: 1
Кол-во: 90
Кол-во: 2
Кол-во: 125
Кол-во: 3650
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