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    Главная / Торги / приобретение 10 ноутбуков

    приобретение 10 ноутбуков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048697Дата и время окончания срока приема заявок ТЗБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048697

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    приобретение 10 ноутбуков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 17:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ver1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-26

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    a.pyshkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пышкин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048697Дата и время окончания срока приема заявок ТЗБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048697Дата и время вскрытия заявок ТЗБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048697Подведение итогов не позднее ТЗБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    тз

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    тзРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    тз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплект"

    Кол-во: 1

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