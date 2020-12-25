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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048697
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение 10 ноутбуков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-26
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
a.pyshkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пышкин Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048697Дата и время окончания срока приема заявок ТЗБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048697Дата и время вскрытия заявок ТЗБалашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.01.202120.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048697Подведение итогов не позднее ТЗБалашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
тз
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
26.20.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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