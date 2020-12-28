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    Главная / Торги / Поставка автобуса

    Поставка автобуса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобуса КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009827713

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автобуса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 16:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.zip

    Протокол_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-67-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    kisleykoaa@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кислейко Алина Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автобуса

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827713Подведение итогов не позднее Поставка автобуса Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автобуса

    Начальная цена

    2 333 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    29.10.30.130

    Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.31

    Производство автобусов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823438/name/5fec4b450f0eb8.61257513

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автобусов"

    Кол-во: 1.00000

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