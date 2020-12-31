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Номер извещения
ГП048694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по организации буферного терминала в г. Нарьян-Мар для нужд ООО «Газпромнефть-Приразломное»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
21.12.2020 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755255
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по организации буферного терминала в г. Нарьян-Мар.
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 12:00 GMT +331.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048694Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по организации буферного терминала в г. Нарьян-Мар.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по организации буферного терминала в г. Нарьян-Мар.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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