Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / На право заключения договора на оказание услуг по обеспечению охраны имущества

    На право заключения договора на оказание услуг по обеспечению охраны имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827739Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на оказание услуг по обеспечению охраны имуществаАдминистративные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009827739

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    101/2020-АЭФ

    Наименование закупки

    На право заключения договора на оказание услуг по обеспечению охраны имущества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 17:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_и_аукционная_документация_Охрана.doc

    Часть_4._Аукционной_документации..xlsx

    Протокол_итоговый_101.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на оказание услуг по обеспечению охраны имущества

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827739Подведение итогов не позднее На право заключения договора на оказание услуг по обеспечению охраны имуществаАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на оказание услуг по обеспечению охраны имущества

    Начальная цена

    24 912 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    138 400 ч.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью 2. «Техническое задание» Аукционной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 Аукционной документации «Проект договора»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827380/name/6000278fd32e36.45755185

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 138400.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Кировские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211066344
    Выполнение работ по охране объекта
    Выполнение работ по охране объекта
    591438
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 010 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211068502
    Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание охранных услуг
    Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего...
    591712
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 49248,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    9 849 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211068258
    Оказание услуг по охране объекта недвижимости для нужд «Гостиница «Урал» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Оказание услуг по охране объекта недвижимости для нужд «Гостиница «Урал» - филиал АО...
    591682
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    797 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211065175
    Оказание услуг по обеспечению порядка, защите жизни и здоровья сотрудников, охране объектов и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объекте АО "НПЦАП" - БО "Салют"
    Оказание услуг по обеспечению порядка, защите жизни и здоровья сотрудников, охране объектов и...
    591268
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 230 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    МУП КТТУ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211063652
    Оказание услуг по охране объекта, имущества и транспортных средств
    Оказание услуг по охране объекта, имущества и транспортных средств
    590976
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    8 272 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211063440
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране имущества Заказчика на Объекте «Создание станции метеорологических радиолокационных наблюдений для геофизического мониторинга: оснащение доплеровским метеорологическим радиолокатором и строительство специализированного сооружения для его размещения в районе г. Саратов»
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране...
    591024
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    984 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП148191
    Квалификационный отбор в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг пультовой централизованной охраны объектов и имущества структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенных в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в республиках Коми и Карелия
    Квалификационный отбор в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для...
    580842
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Санкт-Петербург город
    Все регионы
    Санкт-Петербург город, Москва
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП117794
    Квалификационный отбор № 06.03/21, проводимый в целях выбора исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг физической охраны объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный», расположенных на территории Астраханской области
    Квалификационный отбор № 06.03/21, проводимый в целях выбора исполнителей, обладающих...
    485502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.06.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить