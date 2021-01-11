www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009827865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оценка соответствия лифтов филиала АО ""ЦЭНКИ""- КЦ ""Южный""
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-82-84
Факс
Адрес электронной почты
e.dergacheva@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оценка соответствия лифтов филиала АО ""ЦЭНКИ""- КЦ ""Южный""
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827865Дата и время окончания срока приема заявок Оценка соответствия лифтов филиала АО ""ЦЭНКИ""- КЦ ""Южный"" г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009827865Дата и время вскрытия заявок Оценка соответствия лифтов филиала АО ""ЦЭНКИ""- КЦ ""Южный"" г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 11:0020.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827865Подведение итогов не позднее Оценка соответствия лифтов филиала АО ""ЦЭНКИ""- КЦ ""Южный"" г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оценка соответствия лифтов филиала АО ""ЦЭНКИ""- КЦ ""Южный""
Начальная цена
1 482 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 9 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 9 документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
71.20.19.190
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.