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    Главная / Торги / Доставка заготовки стальной Кольцо-выгородка (ф 3495мм, высота 1078мм) - 4 шт + архивный металл из г.Колпино в г.Волгодонск автотранспортом

    Доставка заготовки стальной Кольцо-выгородка (ф 3495мм, высота 1078мм) - 4 шт + архивный металл из г.Колпино в г.Волгодонск автотранспортом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048769Дата и время окончания срока приема заявок Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048769

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Доставка заготовки стальной Кольцо-выгородка (ф 3495мм, высота 1078мм) - 4 шт + архивный металл из г.Колпино в г.Волгодонск автотранспортом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048769_second_parts_protocol.rtf

    ТехЗ.docx

    Запрос_данных_по_Бенефициарам.pdf

    СОБСТВЕННИКИ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7050

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Lyubov.Khissamudinova2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хиссамудинова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048769Дата и время окончания срока приема заявок Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048769Дата и время вскрытия заявок Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048769Подведение итогов не позднее Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация доставки негабаритного груза (условия в соответствии с техническим заданием)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место погрузки: ООО «ОМЗ-Спецсталь» г. Санкт-Петербург, г. Колпино,Ижорский завод, дом б/н, цех №66. Место выгрузки: АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш», г. Волгодонск, Ростовская обл, Жуковское шоссе д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оплаты в течение 60 дней после оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841694/name/601a701c223d18.46396219

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "доставка автотранспортом"

    Кол-во: 1

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