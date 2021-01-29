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Номер извещения
ГП048695
Уникальный номер закупки
1/ТОС/ЭТП/2021
Наименование закупки
Поставка ветоши обтирочной для нужд ООО «Трансойл-сервис».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
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Адрес электронной почты
maculevich.aa@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Мацулевич Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ветоши обтирочной для нужд ООО «Трансойл-сервис».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.01.2021 17:30 GMT +329.01.2021 17:3029.01.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветоши обтирочной для нужд ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2021 17:3029.01.2021 17:3029.01.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048695Дата и время вскрытия заявок Поставка ветоши обтирочной для нужд ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ветоши обтирочной для нужд ООО «Трансойл-сервис».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
13.94.20.110
13.2
Документация лота
Кол-во: 3000
Кол-во: 4600
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