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    Главная / Торги / Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка оборудования / Equipment delivery

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка оборудования / Equipment delivery

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827680Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования / Equipment deliveryМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009827680

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка оборудования / Equipment delivery

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПДО_Документация_1281_2020.docx

    32009827680_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1112

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    materialsupport@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хаустова Мария Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования / Equipment delivery

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827680Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования / Equipment deliveryМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2021 16:0012.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827680Подведение итогов не позднее Поставка оборудования / Equipment deliveryМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827680Подведение итогов не позднее Поставка оборудования / Equipment deliveryМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования / Equipment delivery

    Начальная цена

    2 500,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    34 Шт / EA

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8 / Для нерезидентов: согласно договору EXW или FCA или FOB / For residents: DDP Russia, Moscow region, Khimki, SVO, terminal F, checkpoint no. 8/ For non-residents: according to the contract EXW or FCA or FOB.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара/ Lead time: указать минимально возможный, но не более 50 календарных дней после размещения заказа. / Delivery time: minimal, but no more than 50 calendar days after placing of purchase order. Условия оплаты/ Payment terms: в соответствии с договором / according to the contract.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826651/name/5ffee54c139124.47004486

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "CL-8BLPL-2.0-s"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "CL12BLPL-1.60-s"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "NAS1336C5C1.2D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "NAS1336C5C1.7D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "NAS1338C5C2.2D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "NAS1341C5C2.2D"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "L-23-Ka-12.0LR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "G-209-1/2"

    Кол-во: 6

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